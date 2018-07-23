«Невозможно успеть на работу!»: жители Самары раскритиковали график движения автобусов № 51

Большая часть пассажиров доезжает до конечной

Жители Самары пожаловались на нехватку автобусов, следующих в Красноглинский район. По их словам, из-за нового расписания некоторые горожане опаздывают на работу.

— Первый автобус (имеется в виду маршрут № 51. — Прим. 63.ru) ушел в 5:55, до конечной (Кировский рынок. — Прим. 63.ru) доехал в 7:10. Он был битком. Почти половина вышла на Кировском рынке, — рассказал один из пассажиров. — А некоторым еще идти одну остановку до завода «Салют». И как людям успевать на работу к 7:00? Кто-то вынужден пробегать это расстояние, чтобы успеть прийти вовремя.

Автобусный маршрут № 51 возобновил свою работу в середине июня. Это было связано в том числе и с отменой маршруток № 221. Всего между Кировским рынком и Красной Глинкой курсируют 13 машин, но их количество в будущем обещают увеличить.

Муниципальные пассажирские маршруты в областной столице обслуживает «СамараАвтоГаз». Мэрия города передала в аренду компании на 5 лет маршруты и имущественный комплекс муниципального пассажирского предприятия «Пассажиравтотранс».