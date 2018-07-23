Ещё
«Невозможно успеть на работу!»: жители Самары раскритиковали график движения автобусов № 51
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Невозможно успеть на работу!»: жители Самары раскритиковали график движения автобусов № 51 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Большая часть пассажиров доезжает до конечной
Жители Самары пожаловались на нехватку автобусов, следующих в Красноглинский район. По их словам, из-за нового расписания некоторые горожане опаздывают на работу.
— Первый автобус (имеется в виду маршрут № 51. — Прим. 63.ru) ушел в 5:55, до конечной (Кировский рынок. — Прим. 63.ru) доехал в 7:10. Он был битком. Почти половина вышла на Кировском рынке, — рассказал один из пассажиров. — А некоторым еще идти одну остановку до завода «Салют». И как людям успевать на работу к 7:00? Кто-то вынужден пробегать это расстояние, чтобы успеть прийти вовремя.
Автобусный маршрут № 51 возобновил свою работу в середине июня. Это было связано в том числе и с отменой маршруток № 221. Всего между Кировским рынком и Красной Глинкой курсируют 13 машин, но их количество в будущем обещают увеличить.
Муниципальные пассажирские маршруты в областной столице обслуживает «СамараАвтоГаз». Мэрия города передала в аренду компании на 5 лет маршруты и имущественный комплекс муниципального пассажирского предприятия «Пассажиравтотранс».
63.ru: последние новости
В Самаре нашли сбежавшую из дома 15-летнюю школьницу В самарской исправительной колонии женщин наказывали за хранение дезодоранта и крема АВТОВАЗ: «Ладу-Приору» снимут с производства в конце июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам42
Недовольству россиян в соцсетях положат конец634
Загадочная гибель игроков КВН11
«Она просто перестала дышать — и все»7
Это были их сыновья: захват заложников в Москве60
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение