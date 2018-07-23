Ещё
Челябинская область отказалась от Аракульского рыбозавода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинская область отказалась от Аракульского рыбозавода 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Исполняющий обязанности губернатора Евгений Редин подписал распоряжение правительства Челябинской области № 470-рп от 20 июля 2018 года «О прекращении участия Челябинской области в ОАО „Аракульский рыборазводный завод“, — передает корреспондент „АиФ-Челябинск“ со ссылкой на официальные материалы главы региона.
Так как 100% акций ОАО находилось в собственности Челябинской области, то с выходом региона из состава участников, предприятие будет ликвидировано. Расположенный на озере Аракуль рыборазводной завод должен был не только обеспечивать южноуральские водоемы мальками ценных пород рыб, но и дать работу жителям Верхнего Уфалея, жестоко страдающим от безработицы после прекращения деятельности градообразующего предприятия — АО „Уфалейникель“. Еще в 2017 году губернатор Борис Дубровский неоднократно заявлял о необходимости создания рыбоводческого кластера и развития рыбоводческой отрасли на Южном Урале, где расположено более трех тысяч озер. Глава региона даже сообщил о возможности предоставления государственных гарантий предприятиям, занимающимся воспроизводством речных и озерных биоресурсов. В частности, господдержку планировалось оказать инвесторам, намеривавшимся построить в регионе два рыбных завода — по разведению и переработке осетровых и сомов, а также производству икры в Еткульском районе и в районе ЧГРЭС. Компания „БИОника“ для разведения осетровых даже сумела привлечь чешские инвестиции. Завод мощностью 350 тонн рыбы и 10 тонн пищевой икры в год планировалось запустить в 2018 году.
АиФ: последние новости
«С ноги на голову».Забавные ошибки выпускников с ЕГЭ-2018 по русскому языку «Совсем за идиотов держат?» В Челябинске появился первый столб-светофор Жители Копейска задыхаются от сильного запаха навоза
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам39
Недовольству россиян в соцсетях положат конец621
Загадочная гибель игроков КВН9
Это были их сыновья: захват заложников в Москве60
«Она просто перестала дышать — и все»6
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение