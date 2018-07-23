Челябинская область отказалась от Аракульского рыбозавода 

Исполняющий обязанности губернатора Евгений Редин подписал распоряжение правительства Челябинской области № 470-рп от 20 июля 2018 года «О прекращении участия Челябинской области в ОАО „Аракульский рыборазводный завод“, — передает корреспондент „АиФ-Челябинск“ со ссылкой на официальные материалы главы региона.
Так как 100% акций ОАО находилось в собственности Челябинской области, то с выходом региона из состава участников, предприятие будет ликвидировано. Расположенный на озере Аракуль рыборазводной завод должен был не только обеспечивать южноуральские водоемы мальками ценных пород рыб, но и дать работу жителям Верхнего Уфалея, жестоко страдающим от безработицы после прекращения деятельности градообразующего предприятия — АО „Уфалейникель“. Еще в 2017 году губернатор Борис Дубровский неоднократно заявлял о необходимости создания рыбоводческого кластера и развития рыбоводческой отрасли на Южном Урале, где расположено более трех тысяч озер. Глава региона даже сообщил о возможности предоставления государственных гарантий предприятиям, занимающимся воспроизводством речных и озерных биоресурсов. В частности, господдержку планировалось оказать инвесторам, намеривавшимся построить в регионе два рыбных завода — по разведению и переработке осетровых и сомов, а также производству икры в Еткульском районе и в районе ЧГРЭС. Компания „БИОника“ для разведения осетровых даже сумела привлечь чешские инвестиции. Завод мощностью 350 тонн рыбы и 10 тонн пищевой икры в год планировалось запустить в 2018 году.