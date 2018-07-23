О зелёных насаждениях в Старом Крюково рассказал «Жилищник»

О работах по озеленению территории района «Старое Крюково» рассказал заместитель директора «Жилищника» Дмитрий Гарбузов в управе, на последней встрече с жителями района.

В Старом Крюково 64 дворовые территории, площадью 68 гектаров. Зелёными насаждениями засажено 35 гектаров. Больше половины площади жилой зоны занимают растения. Деревьев и кустарников в Старом Крюково 22 тысячи, в районе обустроено 15 цветников с однолетними растениями.

Высадка деревьев обычно производится в осенне-весенний период. План по перечню растений для высадки и их количеству составляется на основании обращений граждан, поступивших в управу района и по результатам голосования на «Активном гражданине». Все внесённые предложения проходят согласование с департаментом природопользования и отделом подземных сооружений. После этого составляется адресный перечень посадок в разные сезоны. В этом году уже сформирован план на 2019 год.

Кроме того, Дмитрий Гарбузов отметил, что «Жилищник» помогает местным жителям-активистам, которые обустраивают у своих домов дополнительные цветники. Во всех корпусах установлены поливочные краны для ухода за палисадниками.