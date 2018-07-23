В Исландии скучают по Ямальскому и Шурышкарскому районам. Прибудут морем

Одна из крупнейших компаний Исландии сейчас прорабатывает возможность включения в свою сетку регулярных грузовых морских сообщений России . Об этом Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Исландии Антон Васильев сообщил на рабочей встрече с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым в Салехарде . Он рассказал, что прорабатывается включение Архангельска Мурманска , кроме того исландские энтузиасты планируют даже «замахнуться» на Ямал, используя его порт Сабетта.

«Это будет поток не газа, СПГ или нефти, а обычных грузов, нужных для социально-экономического развития региона, и других товаров», — пояснил Антон Васильев.

Посол напомнил, что в прошлом году руководство ЯНАО нанесло два визита в Исландию, где обнаружился целый ряд областей взаимного интереса. Была найдена редкая форма международного сотрудничества, даже не регионального, а субрегионального. Были подписаны два меморандума о сотрудничестве между территориями иностранного государства с Ямальским и Шурышкарским районами ЯНАО.

«Исландские партнёры ищут возможности для продолжения взаимодействия, — сказал Антон Васильев. — Уже были первые поездки в ваш округ, есть интересы в области культуры, здравоохранения, образования, туризма, экотуризма, спорта и транспорта».

Дмитрий Артюхов отметил, что и у Ямала северные страны вызывают наибольший интерес.

«У нас больше всего общего. Это вопрос организации жилищно-коммунального хозяйства в сложных климатических условиях, подхода к строительству. Особая тема коренных малочисленных народов Севера. Жизнь в Арктике имеет свои особенности и этим опытом надо обмениваться», — подчеркнул он.