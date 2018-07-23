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В Исландии скучают по Ямальскому и Шурышкарскому районам. Прибудут морем
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В Исландии скучают по Ямальскому и Шурышкарскому районам. Прибудут морем 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Одна из крупнейших компаний Исландии сейчас прорабатывает возможность включения в свою сетку регулярных грузовых морских сообщений России. Об этом Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Исландии Антон Васильев сообщил на рабочей встрече с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым в Салехарде. Он рассказал, что прорабатывается включение Архангельска и Мурманска, кроме того исландские энтузиасты планируют даже «замахнуться» на Ямал, используя его порт Сабетта.
«Это будет поток не газа, СПГ или нефти, а обычных грузов, нужных для социально-экономического развития региона, и других товаров», — пояснил Антон Васильев.
Посол напомнил, что в прошлом году руководство ЯНАО нанесло два визита в Исландию, где обнаружился целый ряд областей взаимного интереса. Была найдена редкая форма международного сотрудничества, даже не регионального, а субрегионального. Были подписаны два меморандума о сотрудничестве между территориями иностранного государства с Ямальским и Шурышкарским районами ЯНАО.
«Исландские партнёры ищут возможности для продолжения взаимодействия, — сказал Антон Васильев. — Уже были первые поездки в ваш округ, есть интересы в области культуры, здравоохранения, образования, туризма, экотуризма, спорта и транспорта».
Дмитрий Артюхов отметил, что и у Ямала северные страны вызывают наибольший интерес.
«У нас больше всего общего. Это вопрос организации жилищно-коммунального хозяйства в сложных климатических условиях, подхода к строительству. Особая тема коренных малочисленных народов Севера. Жизнь в Арктике имеет свои особенности и этим опытом надо обмениваться», — подчеркнул он.
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