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Воду на окраине Хабаровска признали непригодной
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Воду на окраине Хабаровска признали непригодной 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В связи с ухудшением качества холодной воды, подаваемой в водопроводную сеть посёлка Красная речка и посёлка Геофизиков, МУП города Хабаровска «Водоканал» с 21 июля 2018 года вводит подвоз питьевой воды жителям посёлков Красная речка и Геофизиков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Администрация МУП города Хабаровска «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.
— Вода, подаваемая в систему водоснабжения поселков Красная речка и Геофизиков, может быть использована только для хозяйственно-бытовых целей. Но она не соответствует нормативу питьевой по мутность. Превышение ПДК в 1,3 раза, — сообщил корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» ио главного технолога МУП «Водоканал» Геннадий Киреев. — Как известно, водопроводная вода в этих посёлках перестаёт соответствовать нормам ежегодно в период ледостава и ледохода на реке. В этом году за все те 10 лет, что мы эксплуатируем эту систему водоснабжения, вода стала непригодной для питья в конце июля. Причина тому — паводок.
Чтобы водоснабжение этих посёлков перестало зависеть от поведения реки, в этом году начнётся строительство двух веток водовода на Красную речку и к Геофизикам.
— Начало строительства планируется на третий квартал текущего года, сдача в эксплуатацию — в 2020 году, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела капитального строительства МУП Хабаровска «Водоканал» Андрей Стаханов. — Две трассы диаметром 400 мм протяжённостью 6,6 километров от улицы Прогрессивной до Мельничной смогут обеспечить жителей этих мест нормативной питьевой водой круглый год.
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