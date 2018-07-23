СМИ: следователь намерен создать невыносимые условия для Олега Сорокина 

Экс-глава Нижнего Новгорода может быть переведен в СИЗО-1 на проспекте Гагарина в общую камеру с уголовниками. О таких намерениях ранее заявил следователь по особо важным делам Евгений Лагунов, сообщает издание «Полит-НН.ру» со ссылкой на информированный источник.
Напомним, ранее Олег Сорокин был переведен в изолятор следственного содержания из кстовского СИЗО-2. Решение следователя о переводе бывшего вице-спикера регионального заксобрания было аргументировано «следственной необходимостью». Меж тем, защита Сорокина предполагает, что таким образом следствие пытается оказать на него давление в целях оперативного ознакомления с материалами дела.
По замечанию адвокатов экс-мэра областной столицы, в кабинете, где Сорокин знакомится в материалами дела, идет ремонт и нет стола. По мнению защиты, следствие намеренно создает обвиняемому неблагоприятные условия, тем самым нарушая его права. Адвокаты Сорокина направили соответствующие жалобы в Нижегородский районный суд и Генеральную прокуратуру.
Напомним, камеры СИЗО-1 находятся в плачевном состоянии. Ранее юрист «Комитета против пыток» Сергей Шунин отметил, что следственный изолятор представляет собой отличные декорации казематов. По замечанию юриста, ширина камер составляет порядка 1,8 метра. Напомним также, что в апреле текущего года областная прокуратура нашла нарушения в деятельности СИЗО-2, где ранее находился Олег Сорокин. По замечанию надзорного ведомства, 3 камеры сборного отделения и душевые изолятора нуждались в капитальном ремонте.
Фото: gorduma.nnov.ru.