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«Полный отстой»: в США высказались о представленных Путиным ракетах
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«Полный отстой»: в США высказались о представленных Путиным ракетах 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
В США прокомментировали российскую крылатую ракету со сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник», которую президент России Владимир Путин представил во время своего послания Федеральному собранию. Американская пресса окрестила оружие «отстоем».
Одно из американских изданий разразилось саркастическими описаниями якобы «фейковых» вооружений. По мнению We Are The Mighty, такая техника не обладает заявленными характеристиками или чрезмерно дорога.
Сообщается, что первую строчку антирейтинга заняла российская крылатая ракета с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой «Буревестник». Дальность этого оружия сравнили с расстоянием, которое в 2007 году проехала на машине астронавт НАСА Лиза Новак, пишет Ura.Ru.
Стоит отметить, что в антирейтинг также вошли танк Т-14 «Армата», многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 и тяжелый авинесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Помимо российской техники в списке значится единицы вооружения Китая. Небесная империя представлена в нем истребителями Chengdu J-20 и Shenyang J-31, а также палубным Shenyang J-15.
Напомним, что президент Владимир Путин анонсировал ракету «Буревестник» в марте 2018 года. По словам главы государства, оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета».
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