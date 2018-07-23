Встреча префекта САО Владислава Базанчука с жителями пройдет в школе на Флотской

Префект САО Владислав Базанчук встретится с жителями округа в среду, 25 июля. На этот раз мероприятие пройдет в здании школы № 648 в районе Ховрино.

— Встреча с жителями будет посвящена развитию транспортной системы Северного административного округа города Москвы . Кроме того, присутствующие смогут в устной или письменной форме задать свои актуальные вопросы, — уточнили в префектуре САО.

Всех желающих будут ждать по адресу ул. Флотская, д. 11. Начало встречи префекта с жителями в 19.00. Вход свободный.

Для тех, кто не сможет присутствовать, встреча будет транслироваться онлайн в сети Instagram на странице окружной газеты «Север Столицы» по ссылке @sever_stolizy, а также в сети Facebook на странице пресс-секретаря https://www.facebook.com/mskopylova. Задать волнующие вас вопросы вы сможете во время трансляции. (ис)