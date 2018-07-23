Ещё
Встреча префекта САО Владислава Базанчука с жителями пройдет в школе на Флотской
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Встреча префекта САО Владислава Базанчука с жителями пройдет в школе на Флотской 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Префект САО Владислав Базанчук встретится с жителями округа в среду, 25 июля. На этот раз мероприятие пройдет в здании школы № 648 в районе Ховрино.
— Встреча с жителями будет посвящена развитию транспортной системы Северного административного округа города Москвы. Кроме того, присутствующие смогут в устной или письменной форме задать свои актуальные вопросы, — уточнили в префектуре САО.
Всех желающих будут ждать по адресу ул. Флотская, д. 11. Начало встречи префекта с жителями в 19.00. Вход свободный.
Для тех, кто не сможет присутствовать, встреча будет транслироваться онлайн в сети Instagram на странице окружной газеты «Север Столицы» по ссылке @sever_stolizy, а также в сети Facebook на странице пресс-секретаря https://www.facebook.com/mskopylova. Задать волнующие вас вопросы вы сможете во время трансляции. (ис)
Управа района Ховрино города Москвы: последние новости
Посетители ТЦСО «Ховрино» посетили Музей современной истории России Освещение восстановили на проезжей части Флотской улицы Жители Ховрина изобразят «Зеленый мегаполис»
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину60
Россияне взбунтовались из-за нового налога162
Дачники будут жить по новым правилам134
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет14
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор365
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение