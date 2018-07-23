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Тольяттинская УК «Жилой дом» накопила доги за тепло
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Тольяттинская УК «Жилой дом» накопила доги за тепло 

Волга Ньюс 2 часа назад
По состоянию на 20 июля, задолженность ООО УК «Жилой дом» за полученную тепловую энергию достигает порядка 15 млн рублей. По заявлению самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» прокуратура Автозаводского района Тольятти провела проверку соблюдения управляющей компанией законодательства в части своевременности оплаты поставленных коммунальных услуг. Было установлено, что расчет за фактически поставленные ресурсы на протяжении нескольких месяцев управляющей компанией своевременно не производился. По итогам прокурорской проверки управляющая компания и ее руководитель привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 7.23.3 КоАП РФ (нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами) и им назначено наказание в виде штрафов.
Следует отметить, что в Тольятти работают три управляющие компании с аналогичным названием — ООО УК «Жилой дом», ООО УК «Жилой дом+» и ООО «Жилой дом», — к которым по некоторым данным может иметь отношение Владимир Перельштейн. Общая задолженность этой группы компаний достигает превышает 30 млн рублей. В настоящее время теплоэнергетики взыскивают долги трех управляющих компаний через суд.
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