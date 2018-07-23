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ФСБ ликвидировала поставки оружия из Евросоюза
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ФСБ ликвидировала поставки оружия из Евросоюза 

News.ru 1 час назад
ФСБ провела операцию по уничтожению канала поставок огнестрельного оружия. На территорию России они поступали из стран Евросоюза.
«Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе операции было изъято 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.
Ранее News.ru писал о том, что украинское оружие в 2017 году поставлялось в шесть стран. При этом главным импортёром стрелкового оружия стали США.
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