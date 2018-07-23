ФСБ ликвидировала поставки оружия из Евросоюза 

ФСБ провела операцию по уничтожению канала поставок огнестрельного оружия. На территорию России они поступали из стран Евросоюза.
«Пресечена деятельность межрегиональной преступной группы из числа жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля, причастных к организации канала поставок огнестрельного оружия», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе операции было изъято 380 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.
Ранее News.ru писал о том, что украинское оружие в 2017 году поставлялось в шесть стран. При этом главным импортёром стрелкового оружия стали США.