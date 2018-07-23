В Шамовской больнице все-таки будет отель. Только не Rixos

На месте бывшей Шамовской больницы в сентябре должен открыться люксовый отель Kazan Palace. Хотя в последние годы была надежда на турецкий отель Rixos. О нем придется забыть. localway.ru История реконструкции и появления отеля в здании Шамовской больницы началась десять лет назад. Сначала больницу просто закрыли, а через несколько лет, в 2012 году, придумали, что с ней делать. Здание решили превратить в отель турецкого бренда Rixos. С тех пор сроки открытия гостиницы постоянно переносили. Спустя несколько лет ожидания казанцам дали очередное обещание о Kazan Palace.

Фото: pastvu.com Здание Шамовской больницы стоит на холме на улице Калинина. Это памятник архитектуры. Его построили в 1908-1910 годах. Деньги на строительство выделил крупный торговец хлеба Яков Шамов , поэтому здание имеет Ш-образную форму. Больницей казанцы пользовались долго — до 2008 года. Тогда больничная жизнь здания оборвалась — его признали аварийным и закрыли (не навсегда, хотя сомневаться можно).

Фото: 2do2go.ru Никто не ожидал, что из бывшей больницы будут делать отель. Проектов реконструкции здания предлагали немало. Сначала малайзийская компания хотела переделать здание в пятизвездочную гостиницу. Только властям не понравился проект из-за слишком большой стеклянной надстройки — хотели добавить еще несколько этажей сверху. Малайзийцы поехали домой — им отказали.

В 2014 году Шамовская больница могла остаться больницей, только многопрофильной и коммерческой. Правда, Рустам Минниханов проект не одобрил. В этом же году в здании решили поселить отель турецкого бренда Rixos со спа-зоной, конференц-залом, рестораном, магазином и музеем истории больницы. Мечта об отеле с хаммамом и раскиданным в комнатах рахат-лукумом жила долго. Только эта история настолько долгая и слегка запутанная, что надеяться не стоило. Гостиницы Rixos не будет. На очереди люксовый отель Kazan Palace. Его все ждут (как обычно).

Активно приводить здание в порядок начали в прошлом году. Кирпичную кладку очистили от плесени и налета и отреставрировали. Стены бывшей больницы засияли как в 1910-ом. На территории построили новые корпуса и делают еще один пристрой. Там будут парковка и бассейн. У центрального входа теперь есть крыльцо, которого раньше никогда не было. Сейчас заканчивают отделку внутри здания. Еще обещают сделать музей истории Шамовской больницы, чтобы все помнили о том, где ночуют.

Фото: kazan-news

Есть мнение, что открывать отель на месте бывшей больницы не стоит из-за тяжелой энергетики, которая здесь накопилась. Наверное, это инвесторы подстраховывают себя таким необычным способом, если в сентябре отеля снова не будет.

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