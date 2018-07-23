В Тляратинском районе в результате дождей разрушены 2 моста

В Тляратинском районе в результате дождей разрушены 2 мостаВ воскресенье, 22 июля, в селе Камилух Тляратинского района из-за сильного дождя были разрушены два пешеходных моста и один сарай, в котором погибли шесть сельскохозяйственных животных.

«Жилые домостроения не пострадали, объекты жизнедеятельности населения работают в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Дагестану.

К операции по устранению последствий происшествия были привлечены 2 ед. техники и 4 человека из агентства по дорожному хозяйству РД.

Погибших и пострадавших нет.