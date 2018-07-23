Ещё
В Тляратинском районе в результате дождей разрушены 2 моста
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тляратинском районе в результате дождей разрушены 2 моста 

Mirmol.ru 50 минут назад
Фото: Mirmol.ru
В Тляратинском районе в результате дождей разрушены 2 мостаВ воскресенье, 22 июля, в селе Камилух Тляратинского района из-за сильного дождя были разрушены два пешеходных моста и один сарай, в котором погибли шесть сельскохозяйственных животных.
«Жилые домостроения не пострадали, объекты жизнедеятельности населения работают в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Дагестану.
К операции по устранению последствий происшествия были привлечены 2 ед. техники и 4 человека из агентства по дорожному хозяйству РД.
Погибших и пострадавших нет.
Mirmol.ru: последние новости
Владимир Васильев выразил соболезнования в связи с гибелью сотрудников МВД Объем сельхозпроизводства в Дагестане вырос на 1,3% Депутаты Госдумы начали обсуждение изменения пенсионной системы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам124
Украина приготовилась перехватывать российские корабли83
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор85
«Она просто перестала дышать — и все»21
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России49
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение