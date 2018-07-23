Улитка «Большой завиток» спасет от борщевика и может стать новым хитом на гастрономических фестивалях области

Специалисты торжокского Института льна оценивают объемы экспансии борщевика в Тверской области в 70 000 га. Это не самое большое число в стране, но и не маленькое, тем более, что площадь земли, захваченной агрессивным сорняком, от года к году увеличивается. Среди наиболее перспективных направлений борьбы с опасным растением ученые из научно-исследовательского института выделяют биологический, с использованием не только прожорливых, но и вкусных улиток разновидности «Большой завиток».

Борщевик Сосновского поселился на колхозных полях страны в 50-е годы прошлого века. Этот факт известен, но мало кто знает, что теперь этот ядовитый сорняк превратился в мутанта: одно растение даёт до 100 000 семян.

— Борщевик вывели как кормовую культуру. Но это гибрид, поэтому пошло расщепление. Новую разновидность, вырастающую до 7 метров в высоту и имеющую корни более 7 метров в длину, я не могу назвать борщевиком Сосновского. Это растение более мощное, его сок еще более ядовит, оно дает больше семян и имеет большие способности к распространению. Это серьезная угроза, с которой надо комплексно бороться, — считает руководитель научно-практического проекта «Ограничение распространения гигантского борщевика» Николай Кудрявцев*.

Профессор Кудрявцев начинал карьеру в 1970-м году, будучи еще студентом, с изучения борщевика как корма для скота. Теперь он изобретает способы его уничтожения. И снова вернулся к идее «борщевик — корм», только в этот раз — для моллюсков. По данным специалистов из торжокского Института льна, борщевик в Тверской области захватил уже около 70 000 га земель и продолжает экспансию.

— Как пример, возьмем хотя бы поселок Славный, в котором раньше выращивали борщевик как культуру. Их недавно оштрафовали за него. Борщевик разросся и заполонил все вокруг. Это триллер, это джунгли. Это, в конце концов, просто страшно. Люди очень страдают, особенно дети и аллергики. Сок борщевика вызывает тяжелый фотохимический ожог.

Борщевик — это агрессор для природы. Он вытесняет полезные растения, а значит, и животных — полностью нарушает экологическое равновесие.

— Для экологии это бедствие, — резюмировал Николай Александрович.

Торжокский институт льна

Научно-исследовательский институт льна располагается в старом и довольно мрачном здании недалеко от центра города. Двери главного входа намертво заколочены, доступ в здание открывается со двора. Туда ведут ворота, на которых угрожающе написано «Посторонним въезд запрещен». В центре дворовой территории большая клумба, на которой заботливо лелеемые растут образцы дикого льна, о чем извещает маленькая табличка.

До революции в трехэтажном каменном здании было реальное училище. Широкие пролеты лестниц со стертыми до вмятин ступенями, высоченные потолки, большие окна. Лето — время исследований и работ на полигонах, поэтому институт сейчас опустел.

Большой кабинет, похоже, единственный, в котором сохранилась жизнь в это время года, заставлен шкафами и столами, но производит впечатление оранжереи в мрачном замке. Среди огромного количества горшков с фиалками и геранью разложены газетки, на которых вялится лен. Тонкие стебли аккуратно разложены, рядом с каждым отдельным пучком лежит бирка с кодом. Три женщины работают за столами. Две из них пишут, одна разбирает белые спутанные корешки льна и проводит какие-то манипуляции с колбами и пробирками. Николай Александрович показывает презентации, заявки на гранты, документы с результатами исследований.

— Уже три года мы пытаемся получить грант, чтобы закончить исследование по методам уничтожения борщевика. И не дают! Другим дают, хотя это, как говорится, что-то там в носу, а нам — нет! — горячится он.

Признание достижения института получили не среди научного сообщества, раздающего гранты, а со стороны практически мыслящих властей Московской и Ленинградской областей, которые под руководством ученых из института льна успешно уничтожают сорняк гербицидами.

Методология борьбы с борщевиком

— Мы выиграли конкурс по научному обеспечению программ ограничения распространения борщевика в Ленинградской области , уже несколько лет сотрудничаем с властями Московской области и для них разработали меры для разных территорий: с тотальным уничтожением всей растительности и избирательный подход, когда в севообороте применяются разные гербициды для точечного уничтожения борщевика. Первый вариант простой и быстрый, мы для него использовали нашу разработку — на два года остается «лунный пейзаж», потом растительность постепенно восстанавливается уже без борщевика. Так можно обрабатывать обочины дорог, пустыри, промышленные территории. Второй вариант сложный, затратный и долговременный, но совместим с выращиванием сельхоз культур, — рассказывает Николай Александрович.

Также торжоские льноводы используют квантово-энергетический метод борьбы с сорняком: вместо химического препарата, дается его физическая аналогия воздействия, то есть волны. Происходят колебания гербицидных веществ и прекращение фотосинтеза. Но самым, пожалуй, интересным представляется биометод с использованием моллюсков: они работают сразу в двух направлениях — пожирают зеленые части сорняка и распространяют болезни борщевика.

Улитка, как терка, соскребает слой за слоем лист и постепенно уничтожает растение. Для млекопитающих такая пища неприемлема, они от нее болеют, молоко коров становится непригодным, горьким и не сбраживается. Поэтому борщевик перестали использовать как корм еще в 70-х годах прошлого века, а официально исключили из списка в 2013 году. Улиткам же все нипочем, даже наоборот, как утверждает профессор Кудрявцев, они на ядовитом сорняке вырастают более крупными, чем на обычной траве, достигают размера больше грецкого ореха.

Полигон испытаний

Едем в ближайшее предместье Торжка . Буквально за развязкой на выезде из города в сторону Питера, вдоль небольшого лесочка по краю поляны, растет вездесущий мутант — высокий, разлапистый, самодовольный и неукротимый борщевик. При ближайшем приближении видно, что не такой уж он неукротимый. Некоторые листья измочалены в жалкие тряпочки.

Профессор привычными движениями наламывает палки из сухих прошлогодних стеблей сорняка и ловкими и плавными движениями, ни дать ни взять мастер цигун, раздвигает листья в поисках улиток.

— Нужно быть очень осторожными и не касаться листьев. У меня профессиональные ожоги от борщевика.

Основываясь на многолетних испытаниях, сотрудники института льна выработали формулу успешной борьбы с борщевиком при помощи улиток. Надо около 20 особей на квадратный метр зарослей сорняка, в таком соотношении улитки способны уничтожить 50% массы растения. При этом, если подселить моллюсков достаточно рано, они уничтожат молодые побеги на корню. Среди других фитофагов (пожирателей растений) улитки выгодно выделяются тем, что более прожорливы, рано просыпаются весной и поздно заканчивают сезон. При этом они неприхотливы.

— Теоретически, улитки могут так размножиться, что уничтожат весь борщевик и станут угрозой биологическому равновесию. Но практически, одна небольшая засуха может уничтожить популяцию. Их численность гораздо легче регулировать, чем, например, борщевик. Хотя разновидность «Большой завиток» — родственница карантинных видов «Виноградной» улитки и «Плодово-овощной». Но она далеко не такая опасная и не может далеко распространиться, потому что очень зависит от влажности.

Улитка как еда и перламутровая икра

Заглядываем на интимную жилистую сторону листа. Сидят. Улитки разновидности «Большой завиток» на вид довольно маленькие.

— Они еще молодые, — поясняет профессор. — Этой около полутора месяцев. Вот уже 10 лет как мы постоянно подселяем сюда моллюсков. Здесь есть и большие, но они прячутся. Зимуют улитки, закопавшись в землю, вполне успешно. Они живут по нескольку лет. Мы исследовали разных моллюсков. Слизни тоже хорошо едят борщевик. Мы про них говорим: «Улитка, которой не хватило на ипотеку». И все-таки улитки разновидности «Большой завиток» показались нам наиболее подходящими.

Улиточная тема, помимо своего антисорнякового развития, по задумке ученых, может занять отдельную нишу как кулинарный изыск и новая фишка ресторанов области. Улитки как еда в мировой практике широко известны, а вот со слизнями дело другое: они лежат за пределами гастрономической раскрепощенности даже самых завзятых гурманов-экстремалов.

— Метаболизм моллюсков таков, что яд борщевика они переваривают спокойно. На вкус собственно улитки ее рацион никак не влияет, — уверяет Николай Кудрявцев . — Есть еще такой редкий деликатес как икра улиток. Она очень вкусная, хотя и получается дорогостоящей. Это не черная и не красная икра, она, можно сказать, перламутровая. Это весьма деликатесный продукт, но пока, к сожалению, в стадии исследования. Хотя это перспективное новое направление в животноводстве!