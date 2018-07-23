На АЦБК идут работы по монтажу основного оборудования новой выпарной станции

ата — это 16 емкостей объёмом от 104 до 3500 м³.

По словам руководителя проекта по строительству новой выпарной станции службы по развитию производства АЦБК Александра Помелова, следующим этапом станет монтаж оборудования для охлаждения оборотной воды (градирни) и строительство сетей для подключения выпарной станции.

«Главная особенность строительства — это большие весовые характеристики оборудования, — рассказал руководитель проекта выпарной станции генерального подрядчика ЗАО «Штрабаг» Александр Сохач. — Для его разгрузки на территории комбината применялась уникальная для Архангельской области техника — краны грузоподъемностью 400 и 350 тонн. Монтаж оборудования планируем завершить к сентябрю. В декабре будет полностью закончено строительство здания цеха, после чего мы продолжим монтаж оборудования и трубопроводов внутри и приступим к испытаниям и пуско-наладочным работам. Из-за технической сложности оборудования они продлятся около полугода. Начало комплексных испытаний выпарной станции назначено на июнь 2019 года».

Как сообщалось ранее, строительство новой выпарной станции проходит в рамках второго этапа приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов Архангельского ЦБК «Реконструкция производства картона».

Этот проект является уникальным для российской целлюлозно-бумажной промышленности: инновационным является не только само оборудование, но и компоновка технологической схемы (способность упаривать черные и красные щелока), а также порядок операций.

Как пояснил генеральный директор Архангельского ЦБК Дмитрий Зылёв , новая выпарная станция необходима комбинату, чтобы обеспечить увеличение производительности, модернизированной КДМ-2. «Агрегат сейчас работает, но мы готовимся к большому останову в январе-марте 2019 года, во время которого будем модернизировать оборудование, — рассказал Дмитрий Зылёв. — Таким образом планируем увеличить производительность картоноделательной машины на 97 тысяч тонн — это порядка 30% от существующей мощности. Чтобы выпустить дополнительную продукцию, надо вырабатывать больше полуфабриката — небеленой целлюлозы, из которой делается картон. Это значит, что в процессе варки будет образовываться больше черного и красного щелоков. На выпарной станции мы будем упаривать из них влагу, для последующего сжигания и регенерации, чтобы снова использовать на варку. Производительность новой выпарной станции в два раза больше, чем старой».

Инвестиции АЦБК в строительство новой выпарной станции оцениваются в 6,5 млрд рублей, в эту сумму входит оборудование стоимостью 40 млн евро, проектирование объекта и строительно-монтажные работы.

По словам Дмитрия Зылёва, запуск новой выпарной станции даст серьезный экологический эффект. «Мы рассчитываем снизить водопотребление до 50%, выбросы в атмосферу — до 65%», — подчеркнул генеральный директор комбината. — В рамках строительства выпарной станции планируется установка трех жаротрубных котлов, предназначенных для сжигания газов, образующихся в процессе варки полуцеллюлозы и на самой выпарной станции. Вторичный конденсат, который образуется при упаривании щелоков, после очистки будем использовать при промывке целлюлозы».

Справка

Архангельский ЦБК основан в 1940 г.

Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий.

Единственный акционер АЦБК — австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.

Контактное лицо

Милена Авада

+7 925 0106625

Avada.Milena@appm.ru www.appm.ru