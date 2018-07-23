10 лучших королей в истории Европы

Наверно, только Старый Свет может похвастаться таким обилием выдающихся правителей. Некоторые из них были талантливыми полководцами, другие — смелыми реформаторами, третьи умело сочетали в себе оба достоинства.

Гейзерих (428-477)

Гейзерих вел политику так, словно разыгрывал шахматную партию.

В 429 году он с армией высадился на североафриканском побережье, принадлежавшем Риму . Воспользовавшись неразберихой (восстание римского полководца, посягательства берберов), король сумел существенно расширить границы своего королевства. Вскоре на североафриканском побережье появилась армия Византии. Гейзерих заключил с империей мир: вандалы и аланы получили статус федератов, в обмен на защиту границ.

В 439 году Гейзерих захватил Карфаген и обзавелся военным флотом. Заняв Сицилию, король вынудил западно-римскую империю согласиться на мирный договор. Вандалы скинули с себя статус федератов и по факту стали независимыми.

Вспыхнуло восстание вандальской аристократии. Гейзерих навсегда лишил родоплеменную аристократию влияния и запретил народные собрания.

Для всеобщего признания его как великого короля, Гейзериху требовалось захватить Рим. В 455 году император Валентиниан III пал от рук заговорщиков, в Риме начался хаос. Вандалы заняли Вечный город.

Теодорих Великий (470-526)

Первым боевым подвигом Теодориха стал разгром сарматов и захват их главного города — Сингудуна. После этого восемнадцатилетний Теодорих стал считать себя истинным правителем остготов.

Византийский император Зенон, дабы задобрить агрессивного соседа, даровал ему титул консула. По заданию Зенона Теодорих вторгся в Италию . Ему противостоял «официальный могильщик Рима» Одоакр, которого поддерживали многие германские племена. Теодорих со своей армией сумел нанести несколько серьезных поражений Одоакру и даже захватить его столицу — Равенну. После этого был заключен мир, по которому два правителя поделили власть в Италии. Но Теодориха это не устраивало.

Cпустя всего несколько дней, во время пира он лично убил Одоакра. Вся Италия оказалась во власти остготов.

Как только Теодорих сумел выгнать вандалов из соседних земель и распространить влияние на юго-восточную Галлию, Византия назначила короля остготов законным правителем Западной Римской империи.

Хлодвиг I (481/482-511)

Хлодвиг занял трон в возрасте пятнадцати лет. Ему досталась власть над незначительной частью франков со столицей в Турне. Для роста своего авторитета и политического веса король стал христианином. Чтобы скрыть цинизм, была придумана красивая легенда:

«Во время боя франки дрогнули, и Хлодвиг попросил Бога дать ему победу — вдруг, вражеский король упал замертво, а его солдаты разбежались».

Став христианином, Хлодвиг присоединил Аквитанию вестготов. Следующей его целью стало объединение всех франкских племен. Он подговорил сына короля восточных франков, и тот убил собственного отца, после чего погиб от к наемников Хлодвига. Так король франков лишил своих противников и правителя, и наследника. Именно при Хлодвиге появилась Салическая правда (свод законов), а столицей Франкского государства стал Париж.

Власть и популярность Хлодвига в Европе заметили и в Византии. Его посетили послы и передали инсигнии — хламиду, пурпурную тунику и диадему — в знак признания его величия.

Карл I Великий (768-814)

Король франков принял титул императора из рук Папы Римского впервые за 400 лет (с момента падения Римской империи). Карл присоединил к своему королевству Италию, земли саксов и баварцев, а также существенно продвинулся вглубь мусульманской Испании . Больше других пострадали язычники-саксы, которых Карл насильно заставлял принять христианство. Отказ от новой веры карался смертной казнью.

Во время подавления одного из восстаний Карл приказал казнить более четырех тысяч пленных язычников. Это событие вошло в историю под названием «Верденская резня».

Восстание было подавлено, саксы сдались, а их лидер — Видукин — сам принял христианство. Военные успехи Карла были обеспечены нововведениями. Во-первых, массовое использование кавалерии при атаках. Во-вторых, хорошо продуманные схемы для осады крепостей и применение хорошо организованной логистики. Империя Карла достигла пика своего могущества к 800 году. Папа Римский Лев III произвел франкского правителя в императоры, дав ему прозвище «Отец Европы».

Вильгельм I Завоеватель (1066-1087)

Будучи незаконнорожденным, но единственным ребенком правителя Нормандии — герцога Роберта II Великолепного, Вильгельм стал наследником престола. Хоть французская знать и дала ему прозвище Бастард (незаконнорожденный).

Тяжелое детство наложило определенный отпечаток на его характер и сказалось на образованности. Вильгельм не умел читать, был человеком скрытным, подозрительным и властным. [С-BLOCK]

В 1066 году он покорил Англию , и его короновали в Вестминстерском аббатстве как короля Англии.

В 1086 году Вильгельм приказал провести опись всех подвластных ему земель, а также провести перепись населения, что позволило бы упорядочить систему налогообложения. До Вильгельма никто о подобном даже и не думал.

Вильгельм умер 9 сентября 1087 года во французском монастыре Сен-Жерве. Сказалось сильное ранение в живот, полученное во время похода на Францию . Как только король испустил дух, его приближенные сняли с него все драгоценности. Лишь один рыцарь сохранил верность Вильгельму. Он и перевез его тело в церковь святого Стефана, что в Кане. Едва гроб оказался в городе, как вспыхнул пожар. Когда с огнем было покончено, то выяснилось, что тело Вильгельма не помещается в могилу. А попытки его все же туда «утрамбовать» привели к такому зловонию, от которого не помогал даже ладан.

Фридрих I Барбаросса (1152 — 1190)

Фридрих занял престол Священной Римской империи в 1152 году. Первым делом он провел армейскую реформу. В распоряжении Фридриха попала многотысячная армия, состоявшая из тяжелой рыцарской конницы.

Фридрих нанес удар по богатым городам-государствам Северной Италии. Ему хотелось получить корону непосредственно из рук Папы.

В 1143 году германцы окопались вблизи собора святого Петра, и Папа Адриан IV короновал Барбароссу.

В тот же день жители Рима пошли в атаку и попытались изгнать немцев, но их атака была отбита. [С-BLOCK]

Началась затяжная война немцев с итальянскими городами. Новый Папа Александр III отлучил императора от церкви. Однако Фридриху удалось взять Рим под контроль. Вскоре в его войске вспыхнула эпидемия чумы. Итальянские города восстали. Противостояние завершилось в 1174 году. Из-за поражения Фридрих согласился признать Александра III единоличным Папой, вернул ему власть Тосканское маркграфство и префектуру в Риме. Папа, ответным реверансом, отменил отлучение от церкви.

Густав II Адольф (1611-1632)

Густав стал королем, когда ему не было еще и семнадцати лет. В «наследство» ему достались две войны (с Данией Польшей ), а также интервенция в Россию . Шведская армия находилась в плачевном состоянии, не все было в порядке у государства и с финансами.

Разобравшись с датчанами и поляками, Густав взялся за Россию. Результатом стало заключение Столбовского мира в 1617 году на выгодных для Швеции условиях. Густав присоединил Карелию , часть Ингрии, отрезав Россию от выхода к Балтике.

За доблесть, отвагу и блестящий ум Густава называли «Львом Севера», а еще — «Отцом современной стратегии». Он создал самую могущественную армию на континенте, которая стала самой грозной силой в бушующей в то время Тридцатилетней войне. [С-BLOCK]

Многие нововведения Густава Адольфа актуальны и в наши дни. Например, применение маневренной легкой артиллерии, линейное построение смешанных типов войск, агрессивная тактика наступления. Считается, что шведский король лично изобрел первый в мире бумажный патрон.

Людовик XIV (1643-1715)

Французский монарх правил дольше, чем кто-либо еще в европейской истории — 72 года. До Людовика никто из французских монархов не вел так много войн.

Сначала он присоединил Фландрию, затем — Эльзас, Лотарингию, Франш-Конте и некоторые земли Бельгии . После — Страсбур, Казале, Люксембург Кель и другие территории.

Первым делом король упразднил должность первого министра. При Людовике XIV его дипломаты стали главными в любом европейском дворе. Монарх впервые ввел в обиход строгий этикет, а Версаль превратился в столицу светской жизни Европы. [С-BLOCK]

Главный промах Людовика — война за Испанское наследство. Очень быстро простые граждане Франции стали нищими, в стране воцарился голод. Монарх сумел заключить с англичанами мир на весьма равноправных условиях. Франция вышла из войны, пусть и не приобретя новых территорий, но и не потеряв практически ничего.

Именно Людовику приписывают знаменитую фразу: «Государство — это я!». Время царствования этого монарха принято считать Великим веком Франции.

Вильгельм III Оранский (1672-1702)

Изначально Вильгельм был правителем Нидерландов . В 1685 году умер английский король Карл II, не оставив прямого наследника, и на трон взошел непопулярный (из-за желания восстановить католицизм) Яков II.

В середине ноября 1688 Вильгельм с армией высадился в Англии. Жители Туманного Альбиона встретили гостей восторженно. В начале 1689 года Вильгельм и его супруга стали законными правителями Англии и Шотландии.

Он одним из первых принял «Акт о веротерпимости». Преследования инакомыслящих в Англии прекратились. [С-BLOCK]

Новый король поддержал инициативу создания Английского банка, одобрил появление объединенной Ост-Индийской компании. Во время правления Вильгельма Оранского в Англии начала бурно развиваться литература, наука, архитектура и мореплавание. Он всячески содействовал масштабной колонизации Северной Америки.

Именно при Вильгельме появилась традиция ограничения власти правителя рамками законов из «Билля о правах английских граждан».

Фридрих II Великий (1740-1786)

Отец Фридриха Вильгельм I из династии Гогенцоллернов приучал его к солдатскому быту с самого детства. Наследный король Пруссии много времени провел в казармах.

При нем численность прусских войск составляла порядка двухсот тысяч человек, на их содержание выделялось около две трети всего бюджета. Государство стало напоминать военный лагерь.

Заключив союз с Англией, Фридрих атаковал Саксонию, чем и развязал Семилетнюю войну (1756-1763). Остановить прусскую армию не смогли ни австрийцы, ни французы. Противостоять армии России Фридрих не смог.

В историю Фридрих вошел как блестящий тактик и стратег. Главное его нововведение — это сложное маневрирование, которое заключалось в отрезании вражеской армии от ее же баз снабжения или крепостей. Получалась своеобразная тактика выматывания без крупномасштабных сражений.