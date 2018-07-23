Около двух тонн нелегально добытого золотого корня изъяли пограничники на Алтае

"При ведении воздушного патрулирования местности в Усть-Коксинском районе был выявлен факт добычи лекарственного технического сырья. После посадки вертолета пограничный наряд задержал 16 человек. Правонарушители накопали более 1800 килограммов родиолы розовой — золотого корня", — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, сотрудниками пограничного контроля также удалось изъять около 150 кг родиолы четырехнадрезной, занесенной в Красную книгу Республики Алтай. Материалы по двум случаям незаконной добычи трав переданы в суд с целью привлечения виновных к ответственности по статье 8.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений).

Родиола розовая (известна также под названием золотой корень) обладает многими полезными свойствами, например, улучшает работу сердца и повышает артериальное давление. Ее применяют как тонизирующее и успокаивающее средство, а также при плохом аппетите, нарушении процессов обмена, воспалениях.