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В МЧС рассказали о повторной проверке торговых центров в Удмуртии
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В МЧС рассказали о повторной проверке торговых центров в Удмуртии 

RT на русском 49 минут назад
Фото: RT на русском
И.о. начальника ГУ МЧС России по Удмуртии Евгений Шутов рассказал о повторной проверке торговых центров в Удмуртии. Об этом сообщает издание «Сусанин».
По его словам, в ходе первого этапа обнаружено более 4,3 тыс. нарушений на 256 объектах.
«С 31 мая мы начали повторную проверку. На сегодняшний момент проверили 37 объектов, устранено 324 нарушения — это примерно 52% от общего количества нарушений. В принципе, за такой период процент неплохой», — заявил он.
Как напомнил Шутов, несколько объектов в настоящее время по результатам проверок закрыты, ещё по двум дела находятся в суде.
«Я попрошу с участием активным общественников не снимать этот вопрос с контроля никогда. Это должно быть с какой-то периодичностью», — сказал, со своей стороны, глава республики Александр Бречалов.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане закрыли ещё один ТЦ по требованию прокуратуры.
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