В МЧС рассказали о повторной проверке торговых центров в Удмуртии

По его словам, в ходе первого этапа обнаружено более 4,3 тыс. нарушений на 256 объектах.

«С 31 мая мы начали повторную проверку. На сегодняшний момент проверили 37 объектов, устранено 324 нарушения — это примерно 52% от общего количества нарушений. В принципе, за такой период процент неплохой», — заявил он.

Как напомнил Шутов, несколько объектов в настоящее время по результатам проверок закрыты, ещё по двум дела находятся в суде.

«Я попрошу с участием активным общественников не снимать этот вопрос с контроля никогда. Это должно быть с какой-то периодичностью», — сказал, со своей стороны, глава республики Александр Бречалов