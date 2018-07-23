Волшебный пинок: обязательная маркировка товаров помогает малому бизнесу

Количество государственных информационных систем (ГИС), к которым должен подключаться российский бизнес, растет. Эта история началась с введения системы ЕГАИС для контроля продаж алкогольной продукции и продолжилась онлайн-кассами, маркировкой меховых и табачных изделий, электронными ветеринарными сертификатами.

В каждой области внедрение системы контроля приводит к фантастическим результатам. По данным главы ФНС Михаила Мишустина, официальный товарооборот в ритейле после перехода на онлайн-кассы увеличился на 50%. Но этот рост выглядит довольно скромно по сравнение с шестикратным ростом продаж шуб после введения маркировки меховых изделий.

Государство заинтересовано в том, чтобы как можно быстрее распространить маркировку на все возможные виды товаров. По плану уже с 1 декабря 2019 года станет обязательным отслеживание оборота шин, духов, фотокамер, одежды из кожи, пальто и блузок, постельного белья. Чуть раньше — с 1 июля 2019 года — обуви.

Большая сложность для бизнеса заключается в том, что на данный момент в каждом товарном сегменте работают свои информационные системы, и они никак не связаны между собой, используют разный набор технологий. Типичный магазин в формате «у дома» должен подключиться к трем разным системам, не считая онлайн-касс: ЕГАИС — для продажи алкоголя, «Меркурий» — для обмена ветеринарными сертификатами с поставщиками и системе маркировки табака — для продажи сигарет.

Хорошая новость заключается в том, что правительство понимает проблему и планирует создать к 2024 году единую систему маркировки товаров — работать в одной системе намного проще, чем в десятке разных. Оператором новой системы выбран Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — это частно-государственное партнерство. В данный момент ЦРПТ проводит эксперимент по маркировке табака. Планируется, что на такой же платформе будут работать все новые проекты по маркировке, поэтому давайте посмотрим на этот пилот внимательно. Возможно, на новую систему будут перенесены уже работающие проекты, типа ЕГАИС, но определенных планов на это пока нет.

Как это работает?

Производители и импортеры получают от оператора системы зарегистрированные идентификационные знаки. Фактически это просто уникальные номера. Затем производитель наносит на каждый произведенный товар (импортер — на импортированный) свой номер. В новых проектах для этого используется двумерный штрих-код DataMatrix (он похож на привычный QR-коды, но компактнее). Эта технология намного дешевле RFID-меток.

В соответствующей ГИС производитель заносит информацию с идентификационными номерами каждой единицы произведенного товара. Далее оптовики регистрируют в системе каждую сделку по продаже (аналогично с перечислением номеров всех единиц товара). Для этого предполагается использовать уже давно существующую технологию электронного документооборота (ЭДО). В строках электронной накладной просто добавляется список индивидуальных кодов товаров.

Наконец, система должна каким-то образом фиксировать момент выбытия товара: розничную продажу. Для этого используются уже работающие онлайн-кассы. Кассир должен отсканировать DataMatrix-код каждого из товаров. Эти коды будут записаны в электронный чек, который онлайн-касса отправит через оператора фискальных данных в ФНС . Оттуда информацию о проданных в розницу товарах получит система маркировки.

В результате государство получает теоретически на 100% актуальную и точную информацию о том, где в данный момент находится каждая когда-либо произведенная и еще не проданная пара обуви, фотокамера и так далее.

Как готовиться к маркировке

Без паники. Когда появляются новые требования к бизнесу, на первый взгляд, всегда кажется, что соблюдать новые правила совершенно невозможно: придется закрываться или переходить в черный сектор.

Постепенно начинают появляться разъяснения, инструкции, разработчики программного обеспечения и железа выпускают свои решения. На рынке автоматизации торговли сейчас идет очень жесткая конкуренция, поэтому разработчики решений вынуждены делать их удобными и недорогими.

Надо понимать, что регулирующим органам тоже приходится непросто. Им точно так же нужно учиться работать с новыми информационными системами и на лету исправлять ошибки в самих законах. Хороший пример — требования к составу полей в электронных чеках. Версию 1.0, которая использовалась при запуске первых онлайн-касс, уже меняет версия 1.05, и в разработке версия 1.1.

Наладить учет. Поскольку маркируемые товары учитываются в государственной информационной системе, с этими данными нужно периодически сверяться. Скорее всего, в систему будет заложен некий разумный процент расхождений, но если магазин постоянно продает товары, которых, по мнению ГИС, у него нет, это может послужить сигналом для проверки.

Для сверки с данными в ГИС нужно, естественно, иметь собственные данные об остатках и кодах товаров на складах, и в магазинах. Удивительно, но у многих бизнесов таких данных просто нет. У более чем половины пользователей нашего сервиса есть ошибки в учете (и это не включает сотни тысяч бизнесов, которые просто записывают продажи в тетрадь или Excel). Без правильного учета невозможно считать прибыль или планировать закупки, поэтому принудительная автоматизация от государства, как ни странно, поможет предпринимателям, заставив их навести порядок в своем бизнесе.

Подключить ЭДО. Электронный документооборот становится необходимым для продажи любой маркированной продукции. С точки зрения ГИС, товар переходит от оптового торговца к розничному магазину в тот момент, когда магазин подтверждает электронную накладную от своего поставщика.

На самом деле ЭДО — очень полезная технология. Она радикально сокращает объем бумажных документов, которыми активно обмениваются между собой российские компании (и заодно разгружает Почту России ). К сожалению, распространяется ЭДО очень медленно, и я рад, что обязательная маркировка даст ей новый импульс.

Подготовить точки продаж. Здесь практически ничего не нужно делать. Онлайн-кассы (после обновления прошивки) автоматически будут поддерживать передачу данных в ГИС. Единственное, на что нужно обратить внимание — сканеры штрих-кодов. Сейчас уже нет большого смысла покупать дешевые 1D-сканеры, которые не поддерживают двумерные штрих-коды — скоро их придется менять.

Изменить процесс приемки и отгрузки товаров. Наверное, это самое трудозатратное изменение в бизнес-процессах. Сейчас, когда закупленные товары привозят в магазин, единственное, что нужно сделать сотрудникам — убедиться, что название товаров и количество совпадают с накладной. Все, что для этого необходимо — глаза и распечатанная накладная.

После введения маркировки придется проверять (полностью или выборочно), что коды из накладной совпадают с кодами на фактически поступивших товарах. Делать это придется с помощью специального ПО на смартфоне или специализированном терминале сбора данных. Впрочем, с точно такой же задачей уже столкнулись продавцы алкоголя, которым с 1 июля необходимо сканировать акцизные марки на принимаемых бутылках, и адекватные технические решения уже были разработаны.

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