Ещё
Жители Янтарного создали керамический макет посёлка Пальмникен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Недовольству россиян в соцсетях положат конец
Недовольству россиян в соцсетях положат конец

Жители Янтарного создали керамический макет посёлка Пальмникен 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Инициативная группа жителей Янтарного создала из глины макет посёлка Пальминкен — так посёлок Янтарный назывался до 1945 года. Об этом сообщает портал «Агентство социальной информации».
Проект «Керамический Пальмникен» был придуман журналисткой, экскурсоводом и автором книг об истории поселка Валентиной Лучниковой, калининградским художником-керамистом Ириной Москалевой и хозяйкой керамической мастерской Галиной Губановой. Для создания стилизованного макета были изучены старые немецкие фотографии и карты, выполнены замеры зданий, сделаны чертежи каждого дома. На его изготовление ушло более полугода.
В создании керамических домиков принимали активное участие семь жителей Янтарного. Они сделали копии зданий вокзала, кирхи, «скандинавского квартала», шахты «Анна» и «Генриетта». Подобного керамического макета небольшого приморского поселения пока нет нигде в области.
Торжественное открытие прошло в субботу, 21 июля, в День посёлка в Янтарном. Видео выложил на своей странице в Facebook мэр Алексей Заливатский.
Клопс.Ru: последние новости
Калининградец заплатит 18 млн рублей за незаконную рубку 100-летних дубов Стало известно, сколько продлятся новогодние и майские каникулы в 2019 году Черчесов провёл на стадионе "Калининград" автограф-сессию для детей из футбольных школ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве52
Недовольству россиян в соцсетях положат конец195
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму13
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»776
Украинскую певицу затравили за любовь к России42
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение