Жители Янтарного создали керамический макет посёлка Пальмникен

Инициативная группа жителей Янтарного создала из глины макет посёлка Пальминкен — так посёлок Янтарный назывался до 1945 года. Об этом сообщает портал «Агентство социальной информации».

Проект «Керамический Пальмникен» был придуман журналисткой, экскурсоводом и автором книг об истории поселка Валентиной Лучниковой, калининградским художником-керамистом Ириной Москалевой и хозяйкой керамической мастерской Галиной Губановой . Для создания стилизованного макета были изучены старые немецкие фотографии и карты, выполнены замеры зданий, сделаны чертежи каждого дома. На его изготовление ушло более полугода.

В создании керамических домиков принимали активное участие семь жителей Янтарного. Они сделали копии зданий вокзала, кирхи, «скандинавского квартала», шахты «Анна» и «Генриетта». Подобного керамического макета небольшого приморского поселения пока нет нигде в области.