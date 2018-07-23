Перед судом предстанут виновные в отравлении газом троих человек

Прокуратура Саратовской области привлечёт к уголовной ответственности сотрудников товарищества собственников жилья «Пензенская-4», виновных в отравлении газом трёх человек. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Установлено, что члены ТСЖ, ответственные за техническое обслуживание домов, не провели очистку и проверку дымохода в квартире жилого дома №4 на улице Пензенская. Это привело к засору дымохода и последующему скоплению угарного газа, вследствие чего ядовитыми веществами отравились три человека и были госпитализированы в больницу. Один из пострадавших — малолетний ребёнок.