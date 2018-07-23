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Перед судом предстанут виновные в отравлении газом троих человек
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Перед судом предстанут виновные в отравлении газом троих человек 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Прокуратура Саратовской области привлечёт к уголовной ответственности сотрудников товарищества собственников жилья «Пензенская-4», виновных в отравлении газом трёх человек. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
Установлено, что члены ТСЖ, ответственные за техническое обслуживание домов, не провели очистку и проверку дымохода в квартире жилого дома №4 на улице Пензенская. Это привело к засору дымохода и последующему скоплению угарного газа, вследствие чего ядовитыми веществами отравились три человека и были госпитализированы в больницу. Один из пострадавших — малолетний ребёнок.
Возбуждено уголовное дело по статье 238 Уголовного Кодекса Российской Федерации (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Теперь обвиняемым будет грозить штраф до 300 тысяч рублей, а возможно и лишение свободы сроком до двух лет. После окончания расследования судом будет вынесен вердикт.
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