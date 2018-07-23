Житель Старого Крюково получит сатисфакцию

В июле 2018 года полиция задержала мошенника, два года назад обманувшего жителя 9-ого района Зеленограда. Об этом сообщило агентство Москва.

По словам собеседника агентства, в 2016 году житель Старого Крюково обратился в полицию с заявлением о розыске мошенника, который обманом присвоил 4100 рублей, принадлежащих потерпевшему. Предварительно мужчина договорился с продавцом комиксов о сделке. Дистанционно перевёл на счёт продавца деньги за комиксы о «Человеке-пауке» и оплатил почтовую доставку на свой адрес. В итоге, потерпевший получил три пачки соли вместо комиксов.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве. Спустя два года, на Павелецком вокзале был задержан 22-ухлетний уроженец Северного Кавказа, проживающий в подмосковном дачном посёлке. Теперь «продавец комиксов» находится под подпиской о невыезде, идёт следствие по уголовному делу.