Колорадские жуки вновь атаковали Коми 

По словам главы филиала ФГБУ «Россельхозцентра» по Республике Коми Нины Шестопаловой, сейчас в двух районах региона наблюдается увеличение количества колорадских жуков. Очаги заселения этих вредителей находятся на территориях, где посажен картофель. Несмотря на то, что в 2016 и 2017 году региональные исследователи наблюдали спад количества колорадских жуков, сейчас их число вновь увеличилось. Специалисты связывают это с погодными условиями. Так, в прошлые годы лето выдалось холодным, а в нынешнем — жарким. Именно это явилось причиной быстрого размножения насекомых в республике Коми. Основные территории, которые уже подверглись вредительству колорадских жуков, — Прилузский район и частный сектор Сысольского района. Там насекомые располагаются на местах, где посажен картофель. Согласно исследователям, на небольших территориях рекомендуется вручную собирать колорадских жуков и их личинки, а затем помещать их в банки с солевым раствором. А вот большие местности лучше опрыскивать пестицидами биологического происхождения.
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