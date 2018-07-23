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В Екатеринбурге появится волонтерский центр для пенсионеров
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В Екатеринбурге появится волонтерский центр для пенсионеров 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
«Серебряные» волонтеры уже успели проявить себя, приняв участие в различных мероприятиях региона, об этом сообщает в понедельник, 23 июля, «АиФ-Урал».
Волонтерский центр появится в уральской столице уже в этом году. Его цель — объединить пенсионеров, занимающих активную жизненную позицию, и разработать собственную серию социальных проектов. Куратором нового проекта выступит ресурсный центр добровольчества «Сила Урала». «Сегодня в регионе действует 15 волонтерских отрядов „серебряных“ добровольцев и важной задачей для нас является создание во всех муниципальных образованиях условий для развития волонтерства среди старшего поколения, а также создание единой площадки для обмена опытом и общения», — прокомментировал исполнительный директор центра Владислав Овичнников.
Отметим, «серебряные» волонтеры уже успели проявить себя, приняв участие в различных мероприятиях, которые прошли на Среднем Урале. Так, волонтеры-пенсионеры отметились на всемирном конгрессе людей с ограниченными возможностями здоровья, Чемпионате мира по футболу, промышленной выставке «Иннопром».
Помимо Свердловской области подобные центры появятся также в Волгоградской, Новосибирской, Тюменской области, республиках Башкортостан и Бурятия.
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