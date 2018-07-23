В США создали группу по противодействию угрозе России в киберпространстве

Выступая форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, Накасоне рассказал, что «это было сделано в соответствии с тем, чем занимается разведсообщество после 2016 года», сообщает ТАСС

«Это соответствует тем требованиям и указаниям, которые я получил от министра внутренней безопасности и администрации, плюс это соответствует тому, как я вижу этот комплекс проблем», — приводит агенство слова главы АНБ, который добавил, что Россия «обладает большими возможностями в киберпространстве» и им «нужно противостоять».

По его словам, новое структурное подразделение будет небольшим, сообщает ФАН.

Кроме того, в Аспене на форуме по безопасности обсуждались российско-американские отношения. Согласно одному из последних опросов общественного мнения, американцы считают Россию главной угрозой безопасности США. При этом участники форума признали, что главная угроза Вашингтону в долгосрочной перспективе исходит от Китая

Пол Накасоне занял пост директора АНБ и командующего кибернетическими войсками США в апреле нынешнего годаВ мае 2018 года глава АНБ Накасоне также занял пост руководителя Киберкомандования США, которое было выделено в отдельную структуру в составе Пентагона

На слушаниях в Конгрессе Накасонэ устроил скандал, обвинив своего предшественника, адмирала Майкла Роджера, в нерешительности, бездействии и неумении использовать современные компьютерные технологии в наступательных операциях.

Усиление защиты в киберпространстве было принято в Соединенных Штатах на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в президентские выборы 2016 года.