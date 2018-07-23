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В США создали группу по противодействию угрозе России в киберпространстве
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В США создали группу по противодействию угрозе России в киберпространстве 

Ридус 1 час назад
В США создали специальную рабочую группу по противодействию угрозе со стороны России в киберпространстве, заявил и глава Агентства национальной безопасности (АНБ) генерал-лейтенант Пол Накасоне.
Выступая форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, Накасоне рассказал, что «это было сделано в соответствии с тем, чем занимается разведсообщество после 2016 года», сообщает ТАСС.
«Это соответствует тем требованиям и указаниям, которые я получил от министра внутренней безопасности и администрации, плюс это соответствует тому, как я вижу этот комплекс проблем», — приводит агенство слова главы АНБ, который добавил, что Россия «обладает большими возможностями в киберпространстве» и им «нужно противостоять».
По его словам, новое структурное подразделение будет небольшим, сообщает ФАН.
Кроме того, в Аспене на форуме по безопасности обсуждались российско-американские отношения. Согласно одному из последних опросов общественного мнения, американцы считают Россию главной угрозой безопасности США. При этом участники форума признали, что главная угроза Вашингтону в долгосрочной перспективе исходит от Китая.
Пол Накасоне занял пост директора АНБ и командующего кибернетическими войсками США в апреле нынешнего годаВ мае 2018 года глава АНБ Накасоне также занял пост руководителя Киберкомандования США, которое было выделено в отдельную структуру в составе Пентагона.
На слушаниях в Конгрессе Накасонэ устроил скандал, обвинив своего предшественника, адмирала Майкла Роджера, в нерешительности, бездействии и неумении использовать современные компьютерные технологии в наступательных операциях.
Усиление защиты в киберпространстве было принято в Соединенных Штатах на фоне обвинений в адрес России о вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
Как писал «Ридус», в январе 2017 года замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин заявил, что министерству неизвестно о существовании кибервойск в России. Таким образом он прокомментроовал появившуюся тогда в СМИ информацию о том, что Россия входит в ТОП-5 стран с наиболее развитыми спецподразделениями по кибербезопасности для военных, а также разведывательных целей.
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