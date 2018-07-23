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Резонное желание. Глава Новокузнецкого района решил сосредоточиться на личных делах
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Резонное желание. Глава Новокузнецкого района решил сосредоточиться на личных делах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Руководитель администрации Новокузнецкого района Дмитрий Беспалов в очередной раз дал солидную пищу для слухов и пересудов. Свою отставку с поста главы муниципального образования обставил как «вынужденную», чтобы заняться семейными делами. Кузбассовцы увидели в этом настойчивое желание ухода от политической и общественной тематики — глава был известен тем, что в конфликте угольного бизнеса и антиугольных активистов так и не поддержал вторую сторону. «Вот и поплатился при переделе угольного влияния», — высказывались наиболее ретивые пользователи.
Комментарий: отставка была единственно верным решением
И в самом деле, отставка Беспалова была вызвана позицией врио губернатора Сергея Цивилева по решению экологического вопроса в Новокузнецком районе. «Главе района не удалось завоевать доверие и продемонстрировать способность решать их насущные проблемы. В такой ситуации он должен твердо стоять на страже интересов жизней граждан, чего Беспалов сделать не смог. В его ситуации отставка была единственно верным решением», — рассказал врио главы региона.
Фото: Марина Герман/РИА «Новости».
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