Ещё
В России разработали самый компактный автоматический дефибриллятор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России разработали самый компактный автоматический дефибриллятор 

Хабаровский край сегодня 2 часа назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Российские конструкторы разработали и запустили в производство полностью автоматический наружный дефибриллятор. Компактное и легкое устройство позволяет с помощью высоковольтного разряда запустить внезапно остановившееся сердце, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия» Прибор был создан на Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ) — екатеринбургском предприятии, входящем в государственную корпорацию «Ростех».
— Мы ставили цель выпустить полностью автоматический дефибриллятор, который стоил бы дешевле 100 тыс. рублей. Получился самый маленький и легкий в мире прибор этого класса и один из самых безопасных, — рассказал оперативный директор конструкторского бюро медицинских изделий УОМЗ Алексей Чупов.
Первую партию таких приборов получил Уральский институт кардиологии, но со временем, по мнению медицинских экспертов, подобный аппарат должен появиться в каждом месте крупного скопления людей: это позволит ежегодно спасать сотни тысяч жизней россиян. Около 300 тыс. человек ежегодно умирает в России от внезапной остановки сердца, которая зачастую происходит в общественном месте, на глазах у большого количества людей. С новым прибором достаточно наложить электроды на тело человека и выполнить простые голосовые инструкции. Аппарат размером с ноутбук замеряет сердечный ритм и автоматически определяет, есть ли необходимость в применении электрического разряда. Остается лишь, следуя голосовым командам прибора, принять необходимые меры предосторожности и нажать красную кнопку. Подробнее о возможностях нового прибора читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Скорая сердечная помощь
Хабаровский край сегодня: последние новости
В Хабаровске простились с Игорем Неклюдовым ДОСААФ научит школьников пилотировать самолёты Энергетику на Дальнем Востоке предложили развивать по-новому
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам53
Загадочная гибель игроков КВН11
Недовольству россиян в соцсетях положат конец672
«Она просто перестала дышать — и все»7
Это были их сыновья: захват заложников в Москве60
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
01:49
Утопивший детей лодочник оказался наркоманом
Происшествия Автоспорт
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение