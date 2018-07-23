В России разработали самый компактный автоматический дефибриллятор 

Российские конструкторы разработали и запустили в производство полностью автоматический наружный дефибриллятор. Компактное и легкое устройство позволяет с помощью высоковольтного разряда запустить внезапно остановившееся сердце, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия» Прибор был создан на Уральском оптико-механическом заводе (УОМЗ) — екатеринбургском предприятии, входящем в государственную корпорацию «Ростех».
— Мы ставили цель выпустить полностью автоматический дефибриллятор, который стоил бы дешевле 100 тыс. рублей. Получился самый маленький и легкий в мире прибор этого класса и один из самых безопасных, — рассказал оперативный директор конструкторского бюро медицинских изделий УОМЗ Алексей Чупов.
Первую партию таких приборов получил Уральский институт кардиологии, но со временем, по мнению медицинских экспертов, подобный аппарат должен появиться в каждом месте крупного скопления людей: это позволит ежегодно спасать сотни тысяч жизней россиян. Около 300 тыс. человек ежегодно умирает в России от внезапной остановки сердца, которая зачастую происходит в общественном месте, на глазах у большого количества людей. С новым прибором достаточно наложить электроды на тело человека и выполнить простые голосовые инструкции. Аппарат размером с ноутбук замеряет сердечный ритм и автоматически определяет, есть ли необходимость в применении электрического разряда. Остается лишь, следуя голосовым командам прибора, принять необходимые меры предосторожности и нажать красную кнопку. Подробнее о возможностях нового прибора читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Скорая сердечная помощь