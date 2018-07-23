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«Это неэстетично»: мэрию Челябинска возмутила трава на трамвайных путях
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«Это неэстетично»: мэрию Челябинска возмутила трава на трамвайных путях 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
Сегодня первый заместитель главы города Наталья Котова сделала замечание «ЧелябГЭТ» по поводу нескошенной травы на трамвайных путях. Её возмутило состояние на северо-западе. Руководитель предприятия Александр Павлюченко пообещал исправить ситуацию.
Заммэра возмутилась положением дел именно на северо-западе
Вопрос к «ЧелябГЭТ» возник во время аппаратного совещания в администрации города. Директор предприятия подчеркнул, что в других районах города траву уже скосили, а на северо-западе сделают это в течение двух–трёх дней.
— Изучала несколько объектов, строящихся на северо-западе, обратила внимание на то, что по трамвайным путям есть нескошенная трава, — отметила Наталья Котова. — Это входит в компетенцию «ЧелябГЭТ», сделано им было замечание, пообещали к среде всё устранить. Контрольным объездом наше организационно-контрольное управление это всё проверит, снимет и доложит. Это неэстетично, идёт покос газонов, а эта трава возвышается над трамвайными путями. Есть определённые требования, которые должны соблюдаться.
Глава города Евгений Тефтелев на заседании отсутствовал, поскольку находился на аппаратном совещании у губернатора.
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