«Это неэстетично»: мэрию Челябинска возмутила трава на трамвайных путях

Сегодня первый заместитель главы города Наталья Котова сделала замечание «ЧелябГЭТ» по поводу нескошенной травы на трамвайных путях. Её возмутило состояние на северо-западе. Руководитель предприятия Александр Павлюченко пообещал исправить ситуацию.

Заммэра возмутилась положением дел именно на северо-западе

Вопрос к «ЧелябГЭТ» возник во время аппаратного совещания в администрации города. Директор предприятия подчеркнул, что в других районах города траву уже скосили, а на северо-западе сделают это в течение двух–трёх дней.

— Изучала несколько объектов, строящихся на северо-западе, обратила внимание на то, что по трамвайным путям есть нескошенная трава, — отметила Наталья Котова. — Это входит в компетенцию «ЧелябГЭТ», сделано им было замечание, пообещали к среде всё устранить. Контрольным объездом наше организационно-контрольное управление это всё проверит, снимет и доложит. Это неэстетично, идёт покос газонов, а эта трава возвышается над трамвайными путями. Есть определённые требования, которые должны соблюдаться.