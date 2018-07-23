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Загруженность дорог в столице оценивается в три балла
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Загруженность дорог в столице оценивается в три балла 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Загруженность московских дорог оценивается в три балла, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, на МКАД затруднения в движении возникли в районах Западное Дегунино, Вешняки, Бирюлево Западное, Строгино, Южное и Северное Тушино. На вылетных магистралях отмечены затруднения на Ленинградском, Щелковском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Калужском, Боровском, Минском, Новорижском шоссе. В пределах МКАД автомобильные заторы зафиксированы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Можайском шоссе, на шоссе Энтузиастов, на Рязанском, Волгоградском и Ленинском проспектах.
Третье транспортное кольцо загружено на ул. Нижняя Масловка, Сущевский Вал, Автозаводская, на Нижегородской эстакаде и Автозаводском мосту, а также в районе Московского международного делового центра «Москва-Сити».
В центре столицы затруднения образовались на Садовом кольце (ул. Садовая-Триумфальная, ул. Садовая-Самотечная, ул. Земляной Вал), а также на ул. Знаменка, Большая Якиманка, Балчуг, на проспекте Академика Сахарова и на Малом Москворецком мосту.
По прогнозам сервиса «Яндекс. Пробки», в ближайшие пять часов дороги Москвы будут свободны.
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