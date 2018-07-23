Как дети из Омска купили танк во время Великой Отечественной

В годы Великой Отечественной войны шестилетняя девочка Ада Занегина написала письмо в газету «Омская правда» . Она отдавала деньги, которые собирала на куклу, в Фонд обороны. Чтобы на них построили танк.

«Все для фронта! Всё для Победы!»

Тезис о том, что СССР не был готов к Великой Отечественной войне в дискуссиях часто сталкивается с другим — что Сталин сам хотел развязать войну. Обе точки зрения находят своих сторонников, но то, что советские люди были готовы на все, чтобы эта война закончилась поражением Гитлера, не вызывает сомнений. Мы не говорим сейчас о коллаборационистах и прочих власовцах (процент таких людей был крайне низким, вполне стандартным для любого общества). Речь идет о миллионах простых людей, кто отдавал фронту последнее.

Но самым беспримерным подтверждением готовности следовать тезису: «Все для фронта! Все для Победы» (был озвучен Иосифом Сталиным 3 июля 1941 года по радио) стала история постройки танка «Малютка».

Письмо в редакцию

25 февраля 1942 года в редакцию газеты «Омская правда» пришло письмо от шестилетней девочки Ады Занегиной. Процитируем его целиком:

«Я Ада Занегина. Мне шесть лет. Пишу по-печатному. Гитлер выгнал меня из города Сычёвка Смоленской области . Я хочу домой. Маленькая я, а знаю, что надо разбить Гитлера и тогда поедем домой. Мама отдала деньги на танк. Я собрала на куклу 122 рубля и 25 копеек. А теперь отдаю их на танк. Дорогой дядя редактор! Напишите в своей газете всем детям, чтобы они тоже свои деньги отдали на танк. И назовем его «Малютка». Когда наш танк разобьет Гитлера, мы поедем домой. Ада. Моя мама врач, а папа танкист».

Трогательное письмо шестилетней девочки опубликовали. Сразу после этого в редакцию стали приходить письма от других детей, которые собирали деньги (кто на новые сапоги, кто на новое пальтишко), и решили их тоже отдать, чтобы на них построили танк.

«Я хочу вернуться в Киев. Вношу собранные на сапоги деньги — 135 рублей 56 копеек — на строительство танка «Малютка»», — Алик Солодов. 6 лет".

«Мама хотела купить мне новое пальто и накопила 150 рублей. Я поношу старое пальтишко. Тамара Лоскутова».

"Дорогая незнакомая девочка Ада! Мне только пять лет, а я уже год жила без мамы. Я очень хочу домой, потому с радостью даю деньги на постройку нашего танка. Скорей бы наш танк разбил врага. Таня Чистякова».

Письмо от товарища Сталина

Дети писали письма, присылали деньги. Руководители Омского гороно отправили письмо самому Сталину: «Дети-дошкольники, желая помочь героической Красной Армии окончательно разгромить и уничтожить врага, деньги, собранные ими на игрушки, куклы отдают на строительство танка и просят назвать его „Малютка“.

Верховный Главнокомандующий прислал ответную благодарственную телеграмму: „Прошу передать дошкольникам города Омска , собравшим на строительство танка „Малютка“ 160886 рублей, мой горячий привет и благодарность Красной Армии. Верховный Главнокомандующий Маршал Советского Союза И. Сталин“.

В отделении Госбанка СССР по Омской области был открыт специальный счёт № 350035, куда переводились собранные средства. В итоге танк Т-60 „Малютка“ сошёл со сборочного конвейера Сталинградского завода „Судоверфь“ уже весной следующего года.

»Малютка» на фронте

Танк «Малютка» дошёл до Праги . Его командиром долгое время была по-настоящему героическая женщина, сержант 56-й танковой бригады Екатерина Петлюк. Она выжила в Сталинградской битве, была свидетельницей капитуляции Паульса, получила три боевых ордена и 12 медалей Трижды получала ранения. По иронии судьбы её саму, за небольшой рост называли «малюткой». Кстати, через 30 лет Ада Загенина (Адель Воронец) и Екатерина Петлюк встретились.

Мирное поле

Мы так и не узнали бы об этой истории, если бы уже 1970-х «красные следопыты» не нашли в подшивках писем архива Омской правды письма Ады Занегиной. Пионеры Смоленщины, которые также узнали эту историю, решили собирать средства на постройку тракторов.

5 июля 1979 года молодым механизаторам была вручена первая колонна «Малюток» из 15 тракторов МТЗ-80, собранных комсомольцами Минского тракторного завода на средства пионеров и школьников Смоленщины. На кабине каждого трактора было написано: «МАЛЮТКА».

Цифры

До сих пор по поводу истории Ады Занегиной ходят пересуды. Дескать, это не дети отдавали деньги, а родители, что в Фонд обороны чуть ли не силой заставляли всё отдавать. Приведем цифры: Только военные передали в Фонд обороны 8,4 млрд рублей. По линии подписки на госзаём в казну поступило 12 млрд

В общей сложности, государство получило на оборонные цели от граждан СССР почти 35 млрд руб. (средняя зарплата на заводе была — от 500 до 1000 руб.). На эти средства было построено 2500 самолётов, 9 подводных лодок и другая техника.

Контроль за этими деньгами был строжайший.