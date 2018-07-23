Кострома сегодня начинает искать нового главу горадминистрации 

В Костроме начинают искать нового главу городской администрации, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, Виктор Емец, который работал с 2012 года, в начале июля подал заявление об отставке.
Нового главу администрации будет выбирать специальная комиссия. В ней — 10 человек.
Пять из них представляют область. Это заместитель председателя Костромской облдумы Иван Богданов, директор департамента ТЭК и ЖКХ Марк Красильщик, директор департамента финансов в Игорь Замураев, заместитель губернатора Александр Фишер, депутат облдуы Сергей Калашник.
Город представляют: глава Костромы Юрий Журин и четыре председателя комиссий городской думы: Галина Дулина, Александр Егоров, Сергей Сергейчик, Любовь Бекенева.
Первым этапом будет предоставление документов от потенциальных кандидатов в главы. Далее предстоит собеседование с членами комиссии.
Напомним, всенародные выборы мэра в Костроме отменили в 2009 г. Теперь в городе два руководителя: главу города выбирают сами депутаты, а главу администрации подбирают по конкурсу.