Ещё
Кострома сегодня начинает искать нового главу горадминистрации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кострома сегодня начинает искать нового главу горадминистрации 

Kostroma.Today 2 часа назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме начинают искать нового главу городской администрации, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, Виктор Емец, который работал с 2012 года, в начале июля подал заявление об отставке.
Нового главу администрации будет выбирать специальная комиссия. В ней — 10 человек.
Пять из них представляют область. Это заместитель председателя Костромской облдумы Иван Богданов, директор департамента ТЭК и ЖКХ Марк Красильщик, директор департамента финансов в Игорь Замураев, заместитель губернатора Александр Фишер, депутат облдуы Сергей Калашник.
Город представляют: глава Костромы Юрий Журин и четыре председателя комиссий городской думы: Галина Дулина, Александр Егоров, Сергей Сергейчик, Любовь Бекенева.
Первым этапом будет предоставление документов от потенциальных кандидатов в главы. Далее предстоит собеседование с членами комиссии.
Напомним, всенародные выборы мэра в Костроме отменили в 2009 г. Теперь в городе два руководителя: главу города выбирают сами депутаты, а главу администрации подбирают по конкурсу.
Kostroma.Today: последние новости
Интеллект школьников Костромы оказался равен жителям Австрии и Германии Костромичи смогли помыться всего 2 раза за месяц Погода в Костроме: солнце появится только с понедельника
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве53
Недовольству россиян в соцсетях положат конец224
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму13
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»781
Украинскую певицу затравили за любовь к России45
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение