Кострома сегодня начинает искать нового главу горадминистрации

Костроме начинают искать нового главу городской администрации, узнал KOSTROMA.TODAY. Напомним, Виктор Емец , который работал с 2012 года, в начале июля подал заявление об отставке.

Нового главу администрации будет выбирать специальная комиссия. В ней — 10 человек.

Пять из них представляют область. Это заместитель председателя Костромской облдумы Иван Богданов , директор департамента ТЭК и ЖКХ Марк Красильщик, директор департамента финансов в Игорь Замураев, заместитель губернатора Александр Фишер, депутат облдуы Сергей Калашник.

Первым этапом будет предоставление документов от потенциальных кандидатов в главы. Далее предстоит собеседование с членами комиссии.

Напомним, всенародные выборы мэра в Костроме отменили в 2009 г. Теперь в городе два руководителя: главу города выбирают сами депутаты, а главу администрации подбирают по конкурсу.