Минский преемник. Зачем Путину нужен новый посол в Белоруссии

Михаилу Бабичу не везло в карьере — она часто обрывалась самым непредсказуемым образом. Но неудачи оборачивались последующими взлетами. Но станет ли назначение его послом в Белоруссии очередным взлетом?

Напомним вкратце путь высокопоставленного российского деятеля. Он начал службу в ВДВ и хотя сам родом из Рязани , закончил в этом городе не знаменитое училище для десантников, а училище связи. Отслужив в армии пять лет, Бабич, как и многие офицеры в то время, уволился из рядов вооруженных сил. Однако если другие отставники искали чем бы заняться на гражданке, и шли подчас на любую работу, Бабич в свои двадцать шесть лет, не имея никакого опыта работы в бизнесе, возглавил компанию «Корпорация „Антей“, занимавшуюся поставками продовольствия для силовых ведомств. Это говорит и о его умении выстраивать нужные связи, организаторские и лидерские способности у него налицо — поскольку он удержался в кресле руководителя, и дальше поднимался только вверх.

В тридцать лет он уже первый заместитель гендиректора ГУП „Федеральное агентство по регулированию продовольственного рынка“ при Минсельхозе . Впрочем стремительное восхождение Михаила Бабича было типичным для 90-х годов, порождением которых он и является.

Но его звездный час пришелся уже на путинское время, когда он реализовался не как бизнесмен, а как чиновник и политик. В 2000 году, сразу после победы Бориса Громова на выборах губернатора Московской области , тридцатилетний Бабич назначается первым замом губернатора, курирующим экономику и финансы (пять лет назад он был скромным младшим офицером — это к вопросу о том, как тогда делались карьеры).

И вот на этому-то посту проявляется такое качество Бабича как неуживчивость. Громов менее чем через год от него избавляется. Далее Бабич перемещается в кресло первого зама Ивановской области (где у него прежде были деловые интересы), после этого на три месяца в Чечню — премьером тамошнего правительства. Это назначение говорит о многом, тогда, в 2002 году, чтобы тебя направили на такую должность в подобный горячий и „горящий“ регион, надо было иметь соответствующую характеристику жесткого управленца. Жесткость и тут сыграла с Бабичем не лучшую шутку, сработаться с Ахматом Кадыровым он не смог.

Но к тому времени он уже стал „своим“ для кремлевских, и потому его не бросили на произвол судьбы, а подыскали соответствующую синекуру в министерствах, с которой он мог бы избраться в Госдуму , депутатом которой он стал в 2003 году, победив в одномандатном округе.

И сразу Бабич оказался вовлеченным в политические интриги, возглавив избирательную кампанию Георгия Шпака в родной ему Рязанской области . Борьба там была исключительно грязной, но Шпак победил (а в его команде был и другой будущий влиятельный чиновник, Андрей Ярин ). С рязанским губернатором, впрочем, у Бабича пути также разошлись.

Но как бы там ни было, наш герой оказался нужным человеком, который „умеет решать вопросы“, как правило, непубличным образом — типичное явление для России в XXI веке, где сила политика определяется не его способностями в публичной сфере, а выстроенными внутриаппаратными связями. Поэтому Бабич задержался надолго в Думе, став видным деятелем фракции »Единой России»

Его назначение полпредом в Приволжском федеральном округе в конце 2011 годы стало закономерным. Переход из законодательной ветви власти в исполнительную рассматривался и как поощрение, и как прилив свежей крови в последнюю в условиях непростой зимы 2011-2012 годов с ее массовыми публичными акциями.

«Росатом», Бабичу достался округ, где имелось две мощные автономии — Татария Башкирия , полигоны по уничтожению химоружия (одновременно он возглавил госкомиссию по химическому разоружению), а также довольно депрессивная социально-экономическая ситуация. Собственно полпред имеет довольно ограниченные полномочия для вмешательства. Сильные главы регионов работают с Москвой напрямую. Должность Бабича была во многом надзорная. И если для бывших адмиралов и генералов полпредство —это венец карьеры, то для него, все еще сравнительно молодого и амбициозного, эта должность была лишь ступенью в восхождении. Все его предшественники шли на повышение — Сергей Кириенко Александр Коновалов стал министром юстиции, и даже Григорий Рапота — госсекретарем Союзного государства.

Но срок его пребывания в полпредстве превзошел таковой у предшественников. Если Кириенко проработал в Нижнем Новгороде пять с половиной лет, и казалось, что это очень долго, то Бабич задержался более чем на шесть с половиной. Впрочем, в 2016 году была попытка направить его послом на Украину , в Киеве к его кандидатуре отнеслись более чем прохладно и агремана не дали.

В начале этого года пошли упорные слухи, что Бабича переведут в администрацию президента взамен Владислава Суркова курировать отношения с непризнанными республиками, в том числе ДНР-ЛНР. Сурков удержался, а Бабичу, держать которого и дальше в полпредстве становилось совсем уж неприличным, нашли новый пост все по той же дипломатической части — послом в Белоруссию. 23 июля его кандидатура получила поддержку в профильном комитете Совета Федерации , а перед тем — Государственной Думы.

Должность посла в Минске — больше, чем просто посол. Белоруссия — единственная столь близкая России страна, что она образует на пару с Россией Союзное государство. Через нее проходят важнейшие пути сообщения с Европой — автомобильные, железнодорожные, воздушные. Нынешним представителем Москвы в республике является Александр Суриков , которому уже 78 лет, бывший губернатор Алтайского края , мощная и уважаемая фигура. Соответственно, его преемником также должен был быть не простой карьерный дипломат, а видный деятель, который бы мог запросто обращаться в Кремль для решения вопросов.

Отношения с Белоруссией переживают непростой этап. С одной стороны — нет той ситуации, как при президентстве Дмитрия Медведева , когда с Минском шла открытая политико-экономическая война, а Кремль прямо делал ставку на оппозиционного кандидата, впрочем, безуспешно. С другой, в условиях, когда Россия находится в остром геополитическом противостоянии с Западом, резко возрастает значение каждого ее союзника. Естественно, Минск на этом спекулирует, понимая свою незаменимость. Еще в феврале 2016 года Совет ЕС отменил большинство санкций против Белоруссии, в том числе и против Лукашенко лично. Евросоюз активно пытается перетянуть Минск на свою сторону. Лукашенко при этом прекрасно понимает, что чрезмерное сближение его страны с Западом чревато его свержением и тщательно контролирует процесс. Москва не требует ничего от Белоруссии во внутренней политике, тогда как Брюссель предъявляет немало претензий.

Но Лукашенко, как всегда, ведет двойную игру и активно запугивает сограждан угрозой подчинения некой «другой стране», как это было недавно в июне. Со стороны России, в свою очередь, озвучены планы по изменению налогообложению нефтяной сферы, что угрожает потерей доходов для белорусских нефтепереработчиков.

Поэтому новое назначение Михаила Бабича, которому нет еще и пятидесяти, может стать и повышением статуса, и понижением. Все зависит от него. Дмитрий Аяцков , назначенный послом в Минск в 2005 году, так и не доехал до столицы Белоруссии, после неосторожно сказанных слов. Бабич должен быть максимально аккуратным и сдержанным. Если после Чечни, где он не стал проявлять гибкость, ему пошли навстречу и подыскали должность, то в случае дипломатического прокола его могут и не пожалеть. Суриков смог проработать в Минске двенадцать лет, сохраняя необходимый баланс. Станет ли столь уже устойчивым его преемник и сможет ли поставить себя соответствующим образом?

Что до Приволжского округа, то фигура назначенного на смену Бабичу — будет ли это силовик, или технократ, и или условный «политик» — станет знаком того, какого курса придерживается сегодня Кремль в региональной политике. Губернаторы назначаются в основном, из молодых технократов. Сохранится ла такая тенденция в дальнейшем?

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