«Плохие дороги и жалкие кафе». 70-летний англичанин проехал на велосипеде через Нижний Новгород

Англичанин Джефф Джонс проехал уже не одну страну вдоль и поперек — побывал на Кубе , в странах Африки, в Шри-Ланке и на побережье Северного моря. Путешествие по России он начал в Москве и поехал по берегу Волги до Астрахани . Здесь его встретила пасмурная и дождливая погода, так себе еда, не очень уютные отели и очень дружелюбные люди

— Мрачный, забытый, бедный город напомнил мне о Кресуэлле в 50-х годах с его отелем в таком же состоянии, — написал Джефф.

Среда, 18 июля

После долгой дороги и множества приключений поздно вечером с помощью добрых людей нашел в Чкаловске номер в отеле за 800 рублей. Говорит, что спал, как бревно.

Четверг, 19 июля

После завтрака отправился в Нижний Новгород. Поездка по Заволжской плотине была «жесткой» — мешал сильный встречный ветер.

— Было интересно посмотреть на огромную заброшенную электростанцию в Балахне с разрушающимися трубами централизованного теплоснабжения, где все полезное место использовано для размещения мачт операторов связи, — заметил англичанин.

Нижний Новгород впечатлил размерами и подъемом, который пришлось преодолеть к кремлю — по прикидкам велосипедиста, 200 футов, то есть около 61 метра вверх. Путешественник расстроился, что надо задержаться в городе, чтобы постирать. В отелях других стран это делают за ночь или даже за пару часов.

Пятница, 20 июля

Нижегородский завтрак сильно проиграл в сравнении с едой из Ярославля . Джефф занялся утром ремонтом велосипеда. Все проблемы в конце концов решили по-русски — с помощью изоленты. Англичанин полюбовался на кремль, впечатлился видом на Стрелку и съел килограмм еды меньше чем за 500 рублей.

Пятница, 21 июля

Свой путь Джефф продолжил по правому берегу реки. Он решил, что городов там больше, а трафик меньше. Не тут-то было! Поначалу англичанин любовался строящимся жильем и торговыми центрами, кукурузой на полях, работниками, рубившими деревянную избу. «Экономика здесь процветает», — решил иностранец. Но потом он выехал на трассу Е-22 (европейское обозначение М-7. — Прим. ред.) и дальше ехал в плотном потоке, шуме и дыме.

Встреча с автоинспекцией не принесла плохих впечатлений — он угостил их конфетками, а они пожелали ему удачи. А вот дорога до Лыскова оказалась тяжелой. Кто ездил, знает, сколько там крутых спусков и подъемов.

Переночевал Джефф Джонс в отеле на берегу Волги — напротив Макарьевского монастыря — в котором играли свадьбу.

Суббота, 22 июля