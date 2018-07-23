«Плохие дороги и жалкие кафе». 70-летний англичанин проехал на велосипеде через Нижний Новгород 

Англичанин Джефф Джонс проехал уже не одну страну вдоль и поперек — побывал на Кубе, в странах Африки, в Шри-Ланке и на побережье Северного моря. Путешествие по России он начал в Москве и поехал по берегу Волги до Астрахани. Здесь его встретила пасмурная и дождливая погода, так себе еда, не очень уютные отели и очень дружелюбные люди
В Нижегородскую область он прибыл из Кинешмы Ивановской области. По пути проехал Юрьевец, который произвел на англичанина гнетущее впечатление.
— Мрачный, забытый, бедный город напомнил мне о Кресуэлле в 50-х годах с его отелем в таком же состоянии, — написал Джефф.
Среда, 18 июля
После долгой дороги и множества приключений поздно вечером с помощью добрых людей нашел в Чкаловске номер в отеле за 800 рублей. Говорит, что спал, как бревно.
Четверг, 19 июля
После завтрака отправился в Нижний Новгород. Поездка по Заволжской плотине была «жесткой» — мешал сильный встречный ветер.
— Было интересно посмотреть на огромную заброшенную электростанцию в Балахне с разрушающимися трубами централизованного теплоснабжения, где все полезное место использовано для размещения мачт операторов связи, — заметил англичанин.
Нижний Новгород впечатлил размерами и подъемом, который пришлось преодолеть к кремлю — по прикидкам велосипедиста, 200 футов, то есть около 61 метра вверх. Путешественник расстроился, что надо задержаться в городе, чтобы постирать. В отелях других стран это делают за ночь или даже за пару часов.
Пятница, 20 июля
Нижегородский завтрак сильно проиграл в сравнении с едой из Ярославля. Джефф занялся утром ремонтом велосипеда. Все проблемы в конце концов решили по-русски — с помощью изоленты. Англичанин полюбовался на кремль, впечатлился видом на Стрелку и съел килограмм еды меньше чем за 500 рублей.
Пятница, 21 июля
Свой путь Джефф продолжил по правому берегу реки. Он решил, что городов там больше, а трафик меньше. Не тут-то было! Поначалу англичанин любовался строящимся жильем и торговыми центрами, кукурузой на полях, работниками, рубившими деревянную избу. «Экономика здесь процветает», — решил иностранец. Но потом он выехал на трассу Е-22 (европейское обозначение М-7. — Прим. ред.) и дальше ехал в плотном потоке, шуме и дыме.
Встреча с автоинспекцией не принесла плохих впечатлений — он угостил их конфетками, а они пожелали ему удачи. А вот дорога до Лыскова оказалась тяжелой. Кто ездил, знает, сколько там крутых спусков и подъемов.
Переночевал Джефф Джонс в отеле на берегу Волги — напротив Макарьевского монастыря — в котором играли свадьбу.
Суббота, 22 июля
С утра англичанин посетил пивзавод «Лысковский» — чтобы водички попить. И направился в Чебоксары по «плохим дорогам», останавливаясь «в жалких кафе». Там Джефф Джонс подумает о том, чтобы продолжить путешествие железной дорогой.