Поддержку профессионального спорта простимулируют налоговой льготой

Речь идет о поправках в Налоговый кодекс РФ . По замыслу их разработчиков, решение о предоставлении льготы будут принимать региональные власти. Как уточняется в законопроекте, ставка по налогу на прибыль для организаций, заключивших спонсорский (партнерский) договор с профессиональным спортивным клубом, может быть снижена на процент, рассчитанный как соотношение выплат по контракту и базы для исчисления налога, но не более чем на 4,5 процента. При этом выплаты по спонсорским договорам не должны быть меньше тех сумм, которые компании должны были бы перечислить в региональный бюджет. Кроме того, документ предусматривает право учитывать в расходах по налогу на прибыль безвозмездные перечисления профессиональным футбольным клубам.

В поправках прописаны специальные требования для получения пониженной налоговой ставки. Клуб, с которым будет заключен договор, должен быть членом Российской футбольной Премьер-лиги, Футбольной национальной лиги или профессиональной спортивной лиги из перечня Министерства спорта России.

Срок спонсорского или партнерского контракта должен составлять как минимум три года. Предполагается, что перечень направлений расходования средств, финансирование которых будет давать право на использование новой льготы, также будет утверждаться Министерством спорта России. Пониженной ставкой не смогут пользоваться компании, а также их дочерние структуры, в которых доля государственной или муниципальной собственности достигает 25 процентов.

Налоговой льготой не смогут пользоваться компании и корпорации с 25-процентной долей государства

Предлагаемые меры направлены на создание в России условий для роста интереса к профессиональному футболу и профессиональному спорту в целом со стороны частного бизнеса, подчеркивают авторы инициативы. По их мнению, поправки позволят отечественным клубам соответствовать международному принципу финансового фэйр-плея (англ. fair play — «честная игра») и будет содействовать существенному росту качества профессиональных спортивных клубов и отечественного спорта.