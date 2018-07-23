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В Сибири таможенники за полгода выявили контрафактной продукции на 1 млрд рублей
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В Сибири таможенники за полгода выявили контрафактной продукции на 1 млрд рублей 

ТАСС 45 минут назад
Фото: Континент Сибирь Online
НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудникам Сибирского таможенного управления за шесть месяцев этого года удалось выявить 1,7 млн единиц контрафактной продукции на общую сумму более 1 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.
"За полгода 2018 года сибирскими таможенниками предотвращен ущерб правообладателям на сумму более 1 млрд рублей", — рассказали в ведомстве, пояснив, что за аналогичный период прошлого года удалось обнаружить и изъять товаров только на сумму в 208 млн рублей. «Выявлено более 1,7 млн единиц контрафактной продукции, что в девять раз больше, чем за 6 месяцев 2017 года» — говорится в сообщении.
Среди самых распространенных контрафактных товаров таможенники называют табачную продукцию, чулочно-носочные изделия, предметы личной гигиены и конфеты. Как уточнили в Сибирском таможенном управлении, всего по итогам первого полугодия 2018 года возбуждено более двухсот дел об административных правонарушениях по статьям «Незаконное использование товарного знака» и «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав».
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