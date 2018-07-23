Ещё
В небе над Средним Уралом замечено уникальное явление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Это были их сыновья: что известно о захвате заложников в Москве
Это были их сыновья: что известно о захвате заложников в Москве

В небе над Средним Уралом замечено уникальное явление 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Жители Екатеринбурга и Свердловской области стали свидетелями уникального явления, которые впервые произошло в этом году — серебристые облака в небе над Средним Уралом. Известный в регионе наблюдатель-астроном снял облака на фотокамеру, сообщает в понедельник, 23 июля, «АиФ-Урал».
Житель Ирбитского района Илья Янковский, известный многочисленными кадрами об уникальных явлениях в Свердловской области, всю прошлую неделю наблюдал за очередной красотой в уральском небе. «Яркие серебристые облака наблюдаются сейчас в Свердловской области невысоко над северным горизонтом», — написал он накануне на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
К слову, в социальных сетях также обратили внимание на небо. Аналогично красивую картинку над Екатеринбургом снял известный фотограф Владимир Задумин.
Известно, что серебристые облака — это высокие облачные образования в земной атмосфере, возникающие на высотах 70-95 километров. Это светлые полупрозрачные облака, которые иногда видны на фоне темного неба летней ночью в средних и высоких широтах. При внимательном наблюдении их замечают ежегодно, но высокой яркости они достигают далеко не каждый год.
АиФ Урал: последние новости
ФСБ вскрыла махинации ФССП Екатеринбурга – арестован уже второй фигурант Опытные и обстрелянные: что еще известно о казаках на Шарташе Немцы заинтересовались магистралью Екатеринбург - Челябинск
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»612
Россия конфискует свои резервы в США53
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию25
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков46
В Самаре украли «пирамиду позора»22
Видео
01:48
Трамп снова назвал выдумкой «вмешательство» России
В мире США
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
02:57
«Лавров — один из лучших дипломатов в мире»
Политика Европа
Коутс объяснил реплику о Путине
Другое
00:26
Прояснилась судьба разгромившей автосалон косули
Новости Москвы
07:20
В отравлении Скрипалей заподозрили женщину
Происшествия
00:54
20-тонный валун обрушился на австрийскую коммуну
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение