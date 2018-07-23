Потребление вина в России за год выросло на 9%

Потребление вина в России за год выросло на 8,8%, сообщает исследовательская компания Gfk.

«За последний год потребление тихих вин выросло на 8,8% в натуральном выражении. В год на одно домохозяйство приходится 10 литров вина, что составляет почти половину объемов годового объема покупки алкоголя на домохозяйство. По проникновению, категория охватывает почти 2/3 семей (59% домохозяйств покупают категорию хотя бы раз в год). Это на 1,5% больше, чем годом ранее. Частота покупок составляет — примерно 7 раз в год, и за визит люди покупают в среднем 1,4 литра вина», — говорится в сообщении.