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Потребление вина в России за год выросло на 9%
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Потребление вина в России за год выросло на 9% 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Потребление вина в России за год выросло на 8,8%, сообщает исследовательская компания Gfk.
«За последний год потребление тихих вин выросло на 8,8% в натуральном выражении. В год на одно домохозяйство приходится 10 литров вина, что составляет почти половину объемов годового объема покупки алкоголя на домохозяйство. По проникновению, категория охватывает почти 2/3 семей (59% домохозяйств покупают категорию хотя бы раз в год). Это на 1,5% больше, чем годом ранее. Частота покупок составляет — примерно 7 раз в год, и за визит люди покупают в среднем 1,4 литра вина», — говорится в сообщении.
По данным компании, наибольшую выручку от продажи вин в России получает сеть магазинов «Пятерочка», на втором месте — «Магнит у дома». Алкомаркет «Красное и Белое» — на третьем месте, далее идут сети гипермаркетов «Лента», «Ашан» и «Магнит».
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