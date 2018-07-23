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Ямал — Китаю: не газом единым жив человек, есть ещё олени, рыба и ансамбль «Сыра-Сэв»
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Ямал — Китаю: не газом единым жив человек, есть ещё олени, рыба и ансамбль «Сыра-Сэв» 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В ноябре этого года Ямало-Ненецкий автономный округ будет представлен в российской экспозиции на впервые проводимой в Шанхае огромной по масштабам ярмарке импортных товаров. По крайней мере, такая работа уже ведётся. Об этом чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китайской Народной Республике Андрей Денисов сообщил журналистам.
«Мы рассчитываем, что можно будет не только выставить продукцию Ямала на стендах этой выставки, но и наше генеральное консульство может провести презентацию. Она обещает быть очень интересной. В Китае округ знают, прежде всего, благодаря природному газу, но не только. Олени и белые медведи тоже ассоциируются с автономным округом. И если такая презентация состоится на площадке генерального консульства, то рассчитываем увидеть ваш знаменитый на весь мир художественный ансамбль. Думаю, в Китае его наверняка встретит тёплый приём».
Заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров рассказал, что Ямал уже многое сделал для участия в ярмарке импортных товаров, и сейчас все предложения автономного округа, документы находятся в Китайской Народной Республике.
«Сейчас мы просто ждём их решения, — подчеркнул Александр Мажаров. — Мы организовали предприятие, достойно представили свою продукцию. Как только китайская сторона примет положительное решение, мы выйдем на заключение контракта. В этой ситуации нам потребуется помощь российского посольства в Китае и наших федеральных органов власти. А на уровне региона мы провели очень большую работу. Отмечу, что в КНР больше интереса проявляется к углеводородному компоненту. Наша экологически чистая оленина все-таки составляет конкуренцию на быстро развивающемся животноводческом рынке Китая. Но помимо мяса оленя мы говорим о его бесценных ферментах, о том, что его нужно полностью использовать на все сто процентов, говорим о рыбе, дикоросах».
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