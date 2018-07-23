В Красноярске демонтировали опасную линию электропередачи

Красноярске демонтировали опасную линию электропередачи, которая обеспечивала электроснабжением несколько торговых павильонов, деревянных бараков и частных домов на улице Свердловской, большую часть которых снесли минувшей весной. На их месте будет создана современная территория отдыха.

«Прежде чем убрать не просто визуально неэстетичную, но и опасную в техническом обслуживании действующую линию электропередачи, необходимо было предварительно собрать новую схему с другим центром электропитания оставшихся абонентов. Специалисты цеха распределительных сетей выполнили эту работу достаточно оперативно. Вчера мы переключили потребителей на ближайшую трансформаторную подстанцию, находящуюся в зоне эксплуатационной ответственности «КрасКома», а сегодня демонтировали семь опор, мешающих дальнейшему благоустройству нового городского пространства», — рассказывает генеральный директор компании Олег Гончеров.

В настоящий момент от сохранившегося участка воздушной линии электропередачи, расположенного за пределами будущего сквера Универсиады-2019, остаются запитанными три двухэтажных дома на ул. Свердловской. Для того чтобы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение абонентов, ожидающих расселения, электрики заменят накренившиеся деревянные опоры на прочные железобетонные, по которым протянут самонесущий изолированный провод (СИП), имеющий значительные эксплуатационные преимущества перед склонными к обрывам и перехлестыванию «голыми» алюминиевыми проводами.

На территории сквера ведут ремонтные работы и другие ресурсоснабжающие организации. Например, сотрудники Красноярской теплотранспортной компании группы СГК убирают под землю 318 погонных метров труб теплосети.

«Ресурсники уже проделали в сквере серьезную работу. Теперь предстоит еще навести порядок с подключением торговых павильонов, для которых необходимо проложить подземную кабельную линию вместо воздушной. В результате совместной работы жители Свердловского района и Красноярска получат новый комфортный уголок отдыха», — отмечает глава администрации Свердловского района Игорь Титенков

Напомним, что за сквер Универсиады на улице Свердловской проголосовало более 15 тысяч красноярцев.