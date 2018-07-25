В Мурманске в рабочей поездке побывал Госсекретарь СГ Григорий Рапота

— В первую очередь нужно говорить об использовании этого региона для добычи полезных ископаемых и как транспортной морской артерии, — заявил он . — Любая хозяйственная деятельность носит международный характер. И не хотелось бы, чтобы Союзное государство и Беларусь оставались в стороне от этих процессов. Тем более что возможности для технологического участия есть. Действует ряд программ Союзного государства — об использовании космического пространства, дистанционного зондирования Земли, ядерных технологий, — к которым прямо или косвенно имеют отношение белорусские ученые. И мы должны информировать о регионе, стимулируя таким образом дальнейший интерес белорусских производителей и ученых к нему.

Российские и белорусские ученые слушают и слышат друг друга, собираются усиливать сотрудничество как между вузами, так и на уровне НАН и РАН . Однако при этом Государственный секретарь обозначил и одну во многом общую проблему: то, что предложение инноваций превышает спрос со стороны промышленных предприятий.

— К сожалению, существует некоторый разрыв между наукой и промышленностью, и об этом нельзя умалчивать, — подчеркнул Григорий Рапота, обращаясь к участникам «круглого стола» «МАГУ — научно-технологический хаб региона». — Как сформировать потребительский спрос на инновационные продукты? Это категория не столько научная, сколько экономическая. Призываю вас над этим подумать. И если есть какие-то идеи, мы тоже готовы их на своей площадке применять. Есть отличные инновации, которые предприятия в силу разных причин не спешат использовать. А нужно, чтобы они охотились за инновационными продуктами, как это в свое время делали японцы.

Мурманском Сейчас активно прорабатывается вопрос открытия прямого авиасообщения между Минском

В первый день экспертно-медийного тура «Мурманск — российские морские ворота в Арктику» эксперты из двух стран в разных форматах общения между собой и с журналистами неоднократно подчеркивали, что Россия и Беларусь могут (и должны) идти рука об руку в вопросах освоения и развития Арктики. Тем более что между Мурманской областью и Беларусью накоплен большой опыт продуктивного взаимодействия по ряду других направлений. Губернатор региона Марина Ковтун привела конкретные цифры:

— Только за прошлый год товарооборот с Беларусью увеличился на 30 процентов и составил 100 миллионов долларов. У нас работает 250 «БелАЗов», без которых тяжело представить наш горнопромышленный комплекс, 200 автобусов «МАЗ» перевозят пассажиров. Перспективно взаимодействие в химической отрасли, развитии медицинских технологий, строительстве.

Мурманчане очень любят белорусские санатории и поставляющиеся на Кольский полуостров продовольственные товары из Беларуси.

— Экспорт продовольствия из Беларуси в Мурманскую область я назвал бы одним из самых успешных двусторонних проектов. Белорусские продукты здесь знают, любят и ценят, — дополнил Григорий Рапота.

Города-побратимы Минск и Мурманск также близки, на что указывает, например, и то, что сейчас прорабатывается вопрос открытия прямого авиасообщения между ними. По словам министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Ольги Кузнецовой, сейчас этой темой вплотную занимаются: «У Мурманска и Минска исторически очень плотные связи. Здесь много белорусов. Мурманчане очень любят отдыхать в Беларуси. Развивается туризм. В том числе поэтому возобновление прямых рейсов между нашими городами было бы логичным. Представители авиакомпаний и аэропортов рассчитывают сейчас потенциальный пассажиропоток».

Программа пребывания Григория Рапоты в Мурманске была крайне насыщенной. Всего за день он встретился с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун и ректором Мурманского арктического государственного университета Андреем Сергеевым , поучаствовал в «круглом столе» на тему «МАГУ — научно-технологический хаб региона», ответил на вопросы журналистов, прилетевших в Заполярье в рамках экспертно-медийного тура. Кроме того, Григорий Рапота посетил Мемориальный комплекс «Морякам, погибшим в мирное время» и возложил цветы к рубке атомной подводной лодки «Курск».

Подводя итоги рабочей поездки, Государственный секретарь отметил:

— Беларусь в планах Мурманской области занимает достойное место. Здесь активно эксплуатируется белорусская техника. Беларусь является рынком для сырья и удобрений из этого региона Российской Федерации. И есть некоторые планы на будущее, о которых мы с удовольствием поговорили. У меня состоялся ряд интересных встреч — был обстоятельный разговор о состоянии сотрудничества и перспективах. Побывав в МАГУ, мы поговорили о научных планах и том, какое место в этих планах может иметь российско-белорусское сотрудничество. Мы приглашаем к участию в освоении Арктики ученых из Беларуси.