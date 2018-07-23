«На Царьград!»: как в 1912 году болгары воевали с турками

В 1912 году в Тамбове во время строевого смотра VІІ Запасного кавалерийского полка прозвучал новый марш. Потом он станет самым известным русским маршем — «Прощание славянки». Так назвал его сам автор — 28-летний трубач полка Василий Агапкин. А написал он его, вдохновленный победой болгарской армии над турками в Балканской войне. Это войну у нас мало, кто знает, она не очень для русской истории удобна. Что же это была за война?

Накануне

После освобождения Болгарии русскими войсками в 1878 году состоялся Берлинский конгресс, который урезал значительную часть того, что сделали русские солдаты. Более 40% от территории, где жили болгары, осталось под турецкой властью, более полутора миллионов болгар. Сербия Греция также были недовольны итогами конгресса. Так шли годы. В 1903 году в Македонии болгары подняли восстание, оно не было успешным, но показало, что время выгнать турок с Балканского полуострова пришло, а после 1908 года и политическая ситуация сложилась так, что ждать больше не следовало: Австро-Венгрия захватила Боснию, в Турции вспыхнула революция, Европа готовилась к войне, политики сильно засуетились, и князь Болгарии Фердинанд I из Саксен-Кобург-Готской династии провозгласил себя царем и заявил о независимости от Османской империи. Русская дипломатия играла тогда одну из ключевых ролей: под ее влиянием 29 февраля 1912 года был подписан договор между Сербией и Болгарией о совместных военных действиях. Потом Болгария и Сербия заключили с Грецией Антиосманской договор. В августе к нему присоединилась Черногория

Вдруг, когда мобилизация союзнических балканских войск была в самом разгаре, 25 сентября 1912 года Австро-Венгрия и Россия выступили с декларацией о том, что не допустят изменений границ на Балканах и пообещали провести реформы в Македонии, но уже на следующий день черногорская армия напала на Шкодерскую крепость, а 30 сентября Болгария посылает ноту от имени союзников, предлагая османскому правительству в течение 6 месяцев предоставить автономию всем этническим меньшинствам империи. В ответ 4 октября Стамбул обявляет войну балканским союзникам, которые собрали к тому моменту огромную армию — почти полтора миллиона человек против миллиона турок, при том что их население в целом было вдвое меньше.

Война народа

Так началась самая, пожалуй, восторженная война, которую видела Европа. Православные народы объединились против векового врага. Все хотели на фронт: старики, женщины, школьники. Война как праздник — с музыкой и радостью.

Турки планировали разбить болгар, взять Софию, а потом уже легко добивать сербов и греков. Они и не подозревали, что те готовили блицкриг (излюбленный метод русской военной науки) — через горы, где по их данным не смогла бы пройти артиллерия. Но лес там не был так густ, и с определенными трудностями болгары вышли в тыл турецкой армии. Пока 1-ая болгарская армия сдерживала турецкое наступление и не позволила Адрианопольскому гарнизону выйти из крепости, орудия 3-ей армии ударили с тыла по правому флангу турок, которые стали беспорядочно отступать. Через 6 дней после начала войны 11 октября болгары взяли без боя Лозенградскую крепость (Кыркларели), тут полили дожди и турецкая армия успела укрепится в Люлебургазе, где 15 октября началось одно из ключевых сражений той войны. Расклад сил был 120000 турок против 80 000 болгар. Бой продолжался шесть дней под проливным дождем, болгары опять вышли в тыл, пробили центр обороны, и вновь турецкие солдаты неорганизованно отступили.

Немецкие газеты писали тогда: «Болгары — прусаки на Балканах», а это из английской газеты: «Одна нация с населением меньше пяти миллионов и военным бюджетом меньше двух миллионов стерлингов привела на поле боя после двухнедельной мобилизации 400 000 мужчин и в течение четырех недель углубилась на 256 км внутрь вражеской территории, захватила одну крепость и осадила другую, победила в двух крупных сражениях против противника — страны с двадцатимиллионным населением, и остановилась у воротах вражеской столицы. За исключением японцев и гуркхов, только болгары идут на битву с непоколебимым намерением убить хоть одного врага».

На других фронтах

Перед болгарами был Царьград — Константинополь, центр православия, вожделенный город для многих народов. «На Царьград!» — кричали солдаты, а по всей стране, в городах и деревнях били колокола, народ праздновал Победу!

Сербская армия тем временем вела ожесточенные бои в Македонии: сначала взяли Санджак, потом вошли в Косово, возле Куманово произошла кровавая битва, 10 октября сербы удержали наступление турок, на другой день 1-ая сербская армия успела развернуть все силы и пробила центр обороны, — турки отступили. Сербы взяли город — путь к Македонии был, открыт, 13 октября сербские войска во главе с князем Александром Караджорджевичем вошли в Скопье . До конца месяца сербы заняли всю Горную Македонию, а остатки турецких войск ушли в южную Албанию, сразу же сербы вышли на Адриатическое море и взяли Драч — албанский Дуррес, сбылась вековая мечта сербов выйти на море, Сербия ликовала. [С-BLOCK]

Греция с юга медлено продвигались на север к Салоникам , только у греков в Балканском союзе был боевой флот, и он справился отлично. Со своей базы на острове Лемнос они прекратили все движения турецких кораблей и не дали возможности снабжать Западную турецкую армию.

И тут впервые между союзниками встали политические противоречия. Болгарская Рильская дивизия охраняла левый фланг сербской армии, они были в подчинении сербов, и тут генерал Степанович почему-то дал приказ остановиться. Как только, спустя три дня, болгарский штаб узнал об этом, был немедленно издан приказ продолжать идти на юг и взять Салоники, болгары вошли вскоре в город, но уже там узнали, что турецкий комендант только что за деньги подписал капитуляцию с греками. Этот византийский прием возмутил болгарское командование, болгары потребовали, чтобы комендант подписал капитуляцию и с болгарами, но он не согласился, а греки настояли на том, чтобы болгарские войска ушли из города. Болгары отступили, оставив один полк в городе по просьбе болгарского населения. Надо сказать, что город Солун (Салоники) в то время, хотя там жили и болгары, и греки, и турки был по большей части еврейским городом. Более 60% населения были сефарды из Испании , как у нас их называли — шпаньёлцы. Ето был самый большой еврейский город на Средиземном море, а претендовали на него и болгары, и греки.

В болгарской армии было много русских добровольцев, в том числе и русские летчики. Болгария имела свою авиацию, которая предприняла массированную бомбардировку окруженной крепости Адрианополь. Турки были в ужасе, когда в небе появились летающие кресты из которых летит сама смерть. Это было для них как знамение.

Большая политика

Когда турки были почти разбиты, началась большая политика великих держав. Российский император предупредил, что не намерен давать согласие на то, чтобы болгары взяли Константинополь. Болгарские дипломаты пытались объяснить, что военное положение таково, что Царьград несложно занять, но удержать его болгары все равно не смогут. Но Николай не уступил, и это было не странно, учитывая, что на престоле болгарском находился Фердинанд I из Саксен-Кобург-Готской династии — немец и родственник Георга V, носившего Британскую корону. Он отдал приказ идти вперед, пока турки не успели укрепиться и не пришли подкрепления из Азии.

Этот приказ генерал Радко Димитриев, руководивший наступлением, 2 дня не показывал и скрыл от своего штаба. Этот талантливый военачальник был обучен, как и многие другие болгарские военные того времени, русскими военными. Они преподавали в военном училище в Софии , а многие офицеры болгарской армии учились в Санкт-Петербурге в Николаевской военной академии. Эту школу прошел и Димитриев, после этого последовательно выступавший за самый тесный союз с Россией. После войны он был заподозрен в том, что подчинился приказу из России. Было следствие, он оправдывался, мол, войска устали и не могли продолжать наступление. Потом он де факто скрылся в России болгарским посланником, а во время Первой мировой был российским генералом, сражался против немцев, а в 1918 годе был расстрелян в Пятигорске большевиками, тогда его уже звали на русский манер — Радко Дмитриевич Радко-Дмитриев.

Спустя три дня болгары все же пошли вперед, но было уже поздно для молниеносного наступления: турки успели укрепиться на Чаталдже — линии укреплений на узком перешейке от Черного до Мраморного морей, с бруствером, окопами и даже железной дорогой от Стамбула. К тому же подоспели подкрепления из Азии. Болгары заняли все побережье Мраморного моря, кроме Галлиполи на Дарданеллах. Армия готовилась к наступлению, а турецкое правительство обратилось к России и Франции с просьбой о посредничестве о перемирии. Болгарский царь Фердинанд пренебрег турецким предложением так же, как и новым предупреждением России воздержатся от штурма. 4 и 5 ноября болгарские войска атакуют возвышения берут один из фортов. Путь был открыт, а солдаты писали, что видят с высоты купола Святой Софии и мечети.

И тут генерал Радко Димитриев не прислал подкрепление для наступления, задержавшись на два дня. Турки собрали резервы, в тяжелейшем сражении, где было убитых с болгарской стороны 12 000, болгары отступили. После этого Болгария согласилась на турецкое предложение о перемирии, и 20 ноября он было подписано. В итоге все стороны приняли участие в мирной конференции в Лондоне. Османское правительство согласилось на условия союзников, потеряв все территории запада по линии Мидия — Энос (южнее Адрианополя приблизительно в 100 км от Стамбула). И тут 10 января произошел переворот в Османской империи, и новое правительство отказалось от переговоров.

Взятие Адрианополя

Болгары начали укрепляться и ждать наступления турок, главной целью которых было снять осаду Адрианополя. В решающем сражении Рильская дивизия у Булаира разгромила турецкую армию и отбила десант с тыла. Вроде бы началась окопная война, но тут болгары взяли Адрианопольскую крепость.

Об этом много написано: военные специалисты разных стран изучали этот эпизод и преподавали как своего рода эталон военной науки. Мой друг рассказывал, что его первым детским воспоминанием было, что он играл во дворе, и вдруг зазвонили все колокола, а мама взяла револьвер и стала палить в воздух, крича «Одрин сдался, Одрин сдался!» (Одрин — Адрианаполь по-болгарски). Ее синие глаза блестели, длинные волосы распущены, и рука с револьвером, салютующем в воздух, отпечатались в его памяти на всю жизнь.

После осады болгары ждали, когда начнется голод, и крепость сдадут сами турки, поэтому серьезных попыток взять ее приступом не было. Однако в начале марта разведка сообщила, что запасов там хватит еще на 3-4 месяца. Это Балканский союз не устраивало, потому что все знали, что рано или поздно или Англия , или Австро-Венгрия пойдет на помощь туркам. Поэтому болгарское командование решило штурмовать крепость. Ночью. Солдаты сняли или замаскировали все блестящее на форме и оружии, копыта лошадей замотали тряпками. Начался штурм с артиллерийской подготовки — хорошо поработала сербская дальнобойная артиллерия — обстреливали весь день, с полудня до 23.00, а в 3 часа утра пошли полки. Наступление сопровождалось артобстрелом, поэтому турки не смогли выйти на артиллерийский вал, а остались в окопах и укреплениях. Болгары подошли на 50 метров и пошли в штыковую — еще раз спасибо за военную науку русским. Одновременно орудия били по фортам. Когда взяли первый форт, исход боя был решен. 13 марта в 11 часов утра над знаменитой мечетью Султан Селим был водружен болгарский флаг, Шукри-паша, командир турецкой армии, сдался, более 60 000 солдат попали в плен болгарам, пала первая столица Османской империи в Европе, откуда пять веков назад началось вторжение в Болгарию и Балканы. Мир ахнул, все поздравляли болгар, страна праздновала победу.

Первый мир Османская империя обратилась с просьбой о мире, понимая, что после Адрианополя может потерять Стамбул, к походу на подкрепление болгарам уже были готовы все сербские войска.

Мирный договор был подписан в Лондоне 17 мая, Османская империя уступила все свои территории по линии Мидия — Энос. Все союзники, кажется, были довольны, в том числе и Россия. Это был блестящий успех русской политики на Балканах. Накануне большой войны она успела объединить, вопреки многим противоречиям, балканское православие, а два славянских государства готовы были стать ее союзниками.

Однако через месяц все пошло не так, но это уже другая война — Вторая балканская. В болгарии она называется еще Войной союзников, братоубийственной войной. Это была не война освобождения, а война грязной политики, тайной дипломатии, интриг, глупости. Снова прозвучал марш «Прощание славянки», но в нем звучал уже немного другой смысл.