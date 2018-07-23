День 23 июля в истории

Всемирный день китов и дельфинов

Этот праздник был учреждён в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия ввела полный запрет на коммерческую добычу китов. Ежегодно в этот день природоохранные организации проводят различные акции в защиту китов и других морских млекопитающих.

Многие страны учреждают также национальные дни китов. К примеру, в Австралии с 2008 года в первую субботу июня отмечается Национальный день китов.

24 года назад (1994) вступил в силу закон Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации».

В СССР функции Конституционного Суда выполнял Комитет конституционного надзора (ККН) СССР, учреждённый в 1989 году. В его состав входили 27 юристов и политологов, а возглавлял Комитет директор Института философии и права Уральского отделения Академии наук СССР Сергей Алексеев . За время своего существования ККН СССР принял более 20 решений, среди которых наиболее известные — признание неконституционными разрешительного порядка прописки и порядка применения неопубликованных нормативных актов. В декабре 1991 года Комитет по собственной инициативе прекратил свое существование.

15 декабря 1990 года на II Съезде народных депутатов РСФСР в Конституцию была внесена поправка о создании Конституционного Суда. Он избирался Съездом народных депутатов РСФСР, а порядок его деятельности был установлен отдельным законом, принятым 12 июля 1991 года.

Конституционный Суд РСФСР был сформирован в октябре 1991 года в составе 13 судей и приступил к работе в январе 1992 года. Его председателем был избран Валерий Зорькин

После событий 3-4 октября 1993 года Президент РФ Борис Ельцин приостановил деятельность Суда.

24 июня 1994 года депутаты Государственной Думы приняли федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». 12 июля он был одобрен Советом Федерации , 21 июля — был подписан Президентом РФ, а 23 июля — опубликован. В феврале 1995 года, после избрания полного штатного состава, Суд начал свою работу.

Конституционный Суд РФ состоит из 19 судей, которые назначаются на должность Советом Федерации по представлению Президента РФ. С 2003 года его возглавляет Валерий Зорькин.

33 года назад (1985) на боевое дежурство поставлены межконтинентальные баллистические ракеты «Тополь».

Разработка ракетного комплекса велась в Московском институте теплотехники с 1975 года. Первое лётное испытание ракеты состоялось в октябре 1982 года на полигоне «Капустин Яр». Спустя два года началось её серийное производство. Первый полк «Тополей» заступил на боевое дежурство под Йошкар-Олой на месте дислокации шахтных ракетных комплексов в 1985 году.

107 лет назад (1911 г.) состоялся первый в России групповой дальний перелёт по маршруту Санкт-Петербург Москва . В три утра в воздух взлетела ракета, раздался пушечный выстрел, и один за другим в воздух поднялись Уточкин, Лерхе, Янковский, Васильев, Кампо-Сципио, Масленников, Костин, Агафонов и Слюсаренко.

Пилотирование хрупких машин было связано с большим риском, особенно в дождь и при сильном боковом ветре над возвышенностями и озерами. Опасными были и посадки, часто вынужденные, когда любое препятствие — будь то камень, холм или овраг — грозило опрокидыванием и разрушением самолёта.

Но 24 июля в четверть пятого утра именно Васильев первым совершил посадку на Ходынском поле. Из-за перебоев в работе двигателя садился он с выключенным мотором. На поле, освещённом большими кострами, его восторженно встречали тысячи москвичей. Расстояние в 725 км пилот преодолел за 24 часа 41 минуту 14 секунд, из них — десять с половиной часов он провёл в воздухе.

137 лет назад (1881) была учреждена Международная федерация гимнастики. Она была создана по инициативе президента Бельгийской гимнастической ассоциации Николаса Куперуса на конгрессе в Льеже ( Бельгия ). Названная первоначально Европейской гимнастической ассоциацией, эта организация объединяла представителей трех государств — Бельгии, Нидерландов Франции . Постепенно география стран-членов расширилась, и ассоциация в 1921 году была реорганизована в Международную федерацию гимнастики.

Сегодня эта старейшая международная спортивная организация объединяет более 120 национальных федераций.