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В Москве обсудят способы борьбы с отрицанием Холокоста в соцсетях
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В Москве обсудят способы борьбы с отрицанием Холокоста в соцсетях 

РИА Новости 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Эксперты из 20 стран в октябре примут участие во второй Московской конференции по противодействию расизму, ксенофобии и антисемитизму, где обсудят способы борьбы с отрицанием Холокоста в соцсетях, сообщили РИА Новости в Российском еврейском конгрессе (РЕК).
"Сама идея поиска способов противодействия отрицанию Холокоста в интернете очень актуальна. Одна из секций конференции будет касаться противодействию отрицания Холокоста, другая будет заниматься противодействию расизму, ксенофобии и антисемитизму в СМИ и интернете", — сказал агентству советник президента РЕК, сопредседатель центра «Холокост» Илья Альтман.
Он добавил, что вопросы о способах борьбы с антисемитизмом в сети «не имеют единого рецепта решения». Но они, отметил эксперт, являются назревшими.
В пресс-службе РЕК уточнили, что в конференции будут участвовать эксперты из практически 20 стран. В их числе президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер, верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, специальный представитель ОБСЕ по борьбе с антисемитизмом Эндрю Бейкер, глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и другие.
Ранее основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что соцсеть не будет удалять сообщения об отрицании Холокоста (что рассматривается в качестве одной из форм антисемитизма), хотя он лично считает отрицание этого оскорбительным. Его слова вызвали осуждение в еврейской общине. В частности, заявление миллиардера раскритиковали в Центре Симона Визенталя, который исследует историю Холокоста и борется с различными проявлениями антисемитизма.
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