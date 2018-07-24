В Москве обсудят способы борьбы с отрицанием Холокоста в соцсетях

МОСКВА , 24 июл — РИА Новости . Эксперты из 20 стран в октябре примут участие во второй Московской конференции по противодействию расизму, ксенофобии и антисемитизму, где обсудят способы борьбы с отрицанием Холокоста в соцсетях, сообщили РИА Новости в Российском еврейском конгрессе (РЕК).

"Сама идея поиска способов противодействия отрицанию Холокоста в интернете очень актуальна. Одна из секций конференции будет касаться противодействию отрицания Холокоста, другая будет заниматься противодействию расизму, ксенофобии и антисемитизму в СМИ и интернете", — сказал агентству советник президента РЕК, сопредседатель центра «Холокост» Илья Альтман.

Он добавил, что вопросы о способах борьбы с антисемитизмом в сети «не имеют единого рецепта решения». Но они, отметил эксперт, являются назревшими.