«Мужики, нас будут расстреливать из танков»: история афганцев, которые захватили дома на Таганской 

Недавно на канале «Россия» начали показывать трейлер и анонсировать скорую премьеру фильма «Ненастье», снятого по одноимённой повести уральского писателя Алексея Иванова. В основе сюжета — реальные события, произошедшие в Свердловске в 1992 году и прогремевшие на всю страну.
23 июня 700 бывших воинов-афганцев захватили почти 400 квартир в девятиэтажках на Таганской, № 57 и 55. Администрация Свердловска обещала передать их афганцам, стоящим в очереди на жильё. Но у ветеранов появилась информация, что квартиры выставлены на продажу. Тогда они решили действовать.
Обнеся дома колючей проволокой и организовав блокпосты на въезде во двор, афганцы полтора месяца держали оборону. В конечном итоге своего они добились, и спустя несколько лет ветераны и их семьи получили ордеры на жильё.
Позже эти дома назовут афганскими высотками, а в честь улицы, где они расположены, назовут рынок «Таганский ряд» (его учредители жили в этих домах).
Спустя 26 лет после тех событий, уже успевших обрасти мифами, мы встретились с их участниками, чтобы узнать, как всё было на самом деле.
Организатором захвата домов был Владимир Лебедев, личность в среде афганцев легендарная. Вернувшись с войны в звании прапорщика, в 1990 году он сплотил вокруг себя воинов-интернационалистов и создал Свердловское областное отделение Союза ветеранов Афганистана (СОО СВА), став его первым председателем. Организация отстаивала интересы афганцев и помогала семьям погибших.
О том, почему много лет назад произошёл захват домов, E1.RU рассказал один из участников событий Вадим (имя изменено по его просьбе).
— У афганцев была своя очередь на жильё. Я в ней состоял тоже, был там триста каким-то, — говорит Вадим. — Может быть, когда-то, лет через 15, я бы своё жилье и получил, но какой-то хитровыделанный представитель администрации решил объединить очереди ветеранов Афганистана и ветеранов Великой Отечественной войны. После этого я сразу стал в очереди три тысячи каким-то.
По его словам, в те времена в каждом районе города было отделение союза ветеранов.
— Я тогда жил на Крауля, и мне позвонили из Верх-Исетского отделения. Спросили: «Надо жильё?» А мы тогда жили вшестером в трёхкомнатной квартире. Конечно, нужно! — вспоминает Вадим.
Вадим был хорошо знаком с Владимиром Лебедевым и активно участвовал не только в захвате домов, но и в последующих событиях. Например, он вместе с несколькими сотнями других афганцев перекрывал железнодорожные пути, когда лидер организации оказался за решёткой.
23 июня 1992 года около 700 афганцев приехали к девятиэтажкам с ещё не подключенными коммуникациями и заняли оборону. Люди приехали из всех уголков области, были и такие, кто прилетел на самолёте из других регионов, например, у Вадима в квартире жили 10 ростовчан.
Другой участник действий Александр хорошо помнит этот момент:
— Я как разведчик приехал на место одним из первых. Дома мы обнесли колючей проволокой и сделали два КПП.
А Вадим добавляет:
— На балконы занесли камни, кстати, лифты тогда не работали, ещё на балконах стояли «коктейли Молотова». Это было нужно на тот случай, если ОМОН решит брать нас штурмом. Кто-то служил в части связистом и принёс телефоны-аппараты, протянув военно-полевые кабели, чтобы между подъездами была связь.
Уже на следующий день к домам пришли переговорщики. По словам афганцев, среди них были представители городской администрации и начальник городского УВД Владимир Воротников. Они потребовали от афганцев покинуть занятые квартиры, но те отказались. Затем по просьбе городской администрации на Таганскую из Москвы приехал Герой Советского Союза Руслан Аушев, но договориться с афганцами у него также не получилось.
Одним из переговорщиков с афганцами была Елена Попова — руководитель пресс-центра городского Совета народных депутатов. Суровые, разозлённые мужчины были на взводе, готовые к новой войне. На этот раз в родном городе — с властью.
Попова тогда работала в горсовете всего неделю.
— Помню, уже после захвата и минирования (афганцы утверждали тогда, что входы в некоторые подъезды они заминировали. — Прим. ред.) Володя Лебедев с ребятами пришёл к Чернецкому на переговоры, — рассказала Елена. — Чернецкий не сдержался, фонтан оскорблений: «Вы бандиты, мы вас…» Они молча, с достоинством выслушали его, развернулись и ушли.
Ночью Юра Самарин (председатель городского Совета народных депутатов в 1991–1993 годах. — Прим. ред.), Рита Климова (депутат горсовета. — Прим. ред.) и я поехали в захваченные дома на переговоры. Нас пустили. Тогда горсовет был в конфронтации с городской администрацией. Депутаты сильно мешали городской администрации, например, протестовали против незаконных приватизаций. А горсовет — это вам не дума с 20–30 депутатами! В горсовете было 200 депутатов, всех не подкупить! Поэтому афганцы с нами нормально разговаривали. Особенно уважали депутата Риту Климову, она, помню, успокаивала Володю [Лебедева], отговаривала от экстремистских методов.
По словам Поповой, афганцы тогда готовы были идти на штурм горадминистрации.
— Нам сказали: «Вот вы сидите на четвёртом этаже (там был горсовет), на третий не спускайтесь!, — вспоминает Елена. — Афганцы были мне симпатичны. В тот момент я была на их стороне, а не на стороне властей. Я не говорю, что они действовали правильно. Они действовали так, как умели — так, как научились на войне. С ними надо было просто разговаривать, без криков, оскорблений. Но тогда отношение к афганцам с стороны властей было отвратительным: мол, воевали непонятно за что, непонятно на какой войне. Это сейчас воюющие в Сирии — герои. А на афганцев в те годы государству было наплевать: травмированные люди, ни о какой психологической реабилитации не было и речи. Но они победили, отбили эти дома.
По словам афганцев, спустя несколько недель после захвата они узнали, что их собираются травить газом. На этот случай они запаслись противогазами, хотя достать их в то время было непросто. Их раздали по несколько штук на каждый подъезд, чтобы оставшиеся в сознании могли держать оборону.
Затем, по словам Вадима, представители администрации пообещали, что дома на Таганской начнут расстреливать из танков:
— Володя Лебедев тогда принял стратегическое решение. Он собрал всех перед домами и сказал: „Мужики, нам пообещали, что нас будут расстреливать из танков. Завозите жён и детей, тогда они не посмеют это сделать, кто не хочет в этом участвовать — уходите“.
После этого, по словам Вадима, дома покинули пять афганцев.
Момент, когда семьи афганцев „заезжали“ в квартиры, подробно описан в „Ненастье“: якобы люди радовались и отмечали это событие. Но, по словам наших собеседников, никто не воспринимал это как праздник или победу. И уж тем более не отмечал. Афганцы находились на осадном положении, поэтому Владимир Лебедев выгонял из домов тех, кто злоупотреблял алкоголем.
Поняв, что с позиции силы разговаривать с людьми, побывавшими на войне, не получается, к ним применили другой подход. К домам начали приходить погорельцы и чернобыльцы, которым тоже обещали квартиры в этих домах. Пришедшие устраивали пикеты, требуя от афганцев покинуть квартиры.
— Мы им тогда сказали: „Так вот же дом напротив построен. Берите и селитесь, кто мешает?“ Они так и сделали. Правда, большая часть потом уехала, но человек семь всё-таки получили там ордеры, — вспоминает Вадим.
На смену чернобыльцам пришли матери-одиночки, выдвигая те же требования. Наши собеседники уверены — всех этих людей послала администрация. После одного из пикетов, в июле, свёл счёты с жизнью 27-летний афганец Владимир Афанасьев. В первый раз от необдуманного поступка его спасли друзья, но, когда он остался один, помешать ему было некому. Как сообщалось в прессе, перед самоубийством, поговорив с пикетчиками, Афанасьев сказал, что он так не может.
Электричества в домах на Таганской тогда не было. Афганцы и их семьи готовили еду в кострах на улице. А потом Владимир Лебедев наладил привоз продуктов питания из столовых.
Осадное положение продолжалось полтора месяца. Затем мэрия постепенно всё-таки начала признавать притязания жителей Таганской на квартиры. Уже в течение следующих полутора лет город обеспечил большую часть нуждающихся воинов-интернационалистов квартирами. Для этого построили несколько домов на Ботанике.
Как считают афганцы, мэрия не простила Владимиру Лебедеву столь смелый поступок. Сначала по решению суда заморозили счета союза афганцев, а 10 февраля 1993 года Владимира Лебедева задержали в штаб-квартире афганцев (здесь сейчас находится „Трансагентство“). Ветераны не захотели отдать своего лидера властям и дали настоящий бой ОМОНу, который пришёл его задерживать. За решёткой Владимир Лебедев оказался по обвинению в изнасиловании, но все, с кем мы общались во время подготовки материала, уверены — дело сфабриковали.
Чтобы вызволить Лебедева из СИЗО, несколько сотен афганцев перекрывали железнодорожные пути в районе станции Палкино и находились там двое суток, не пропуская поезда. Задерживать их также приезжали отряды ОМОНа.
Владимир Лебедев погиб 19 августа 1998 года. Киллер расстрелял его в затылок, когда он выгуливал собаку. Его убийцу так и не нашли.
Большинство людей, принимавших участие в захвате домов, с Таганской уже уехали, но во дворе домов упоминания об Афганистане остались.
— Сфотографируйте нашу убитую дорогу. Её уже много лет никто не ремонтирует, по ней просто невозможно ездить. Пусть парни, воюющие в Сирии, видят, в каких условиях живут ветераны войны, — на прощание попросил нас Вадим.
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