Ещё
Кандидат на пост главы Ижевска выставил на продажу часть своей компании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кандидат на пост главы Ижевска выставил на продажу часть своей компании 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Кандидат на пост главы Ижевска и владелец холдинга BeauTeam Константин Сунцов объявил о продаже 10% своего бизнеса. Как сообщила PR-менеджер холдинга Евгения Перевощикова, на продажу выставлено 650 акция на общую сумму 65 млн рублей.
Эти инвестиции необходимы для развития и усиления холдинга.
«Сегодня, мы утвердили пятилетний план развития: к концу 2023 года откроем более 1000 салонов красоты в России и мире. Для реализации этого плана мы привлекаем инвестиции», — отметил Сунцов.
Отметим, что в данный момент стоимость компании оценивается в 650 млн рублей. Количество ценных бумаг 6,5 тыс. Номинальная стоимость одной акции 100 тыс. рублей.
Инвесторы, купившие ценные бумаги, смогут принимать участие в управлении и получать дивиденды.
Напомним, что всего на место градоначальника претендуют 13 человек. Познакомится с программами 8 из них и проголосовать за понравившуюся можно здесь. Конкурс на место руководителя столицы Удмуртии пройдет 10 августа.
Наша справка:
BeauTeam — это бьюти-холдинг, в который входят парикмахерские «Прядки в порядке», салоны красоты Candy&Dandy, парикмахерские «Стрижка FIX», барбершопы «Налево», загар-клубы «Шоколад», школы парикмахерского искусства Beauteam, салоны лазерной эпиляции Lazer PRO.
ИА «Сусанин»: последние новости
Посетителей Банка России в Санкт-Петербурге заставили взвешиваться Археологические раскопки прошли в Балезинском районе Удмуртии Кто испортил воздух: жители Устиновского района Ижевска обеспокоены едким запахом
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ12
Убийство телеведущего поразило страну64
США нанесут удар по госдолгу России209
Шарапову возмутили дороги Крыма61
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны107
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
00:47
Китайцы провалились сквозь землю посреди свадьбы
Происшествия
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес Автоспорт
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение