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На Алтай-Коксе внедрили современную систему очистки воздуха
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На Алтай-Коксе внедрили современную систему очистки воздуха 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
На Алтай-Коксе (входит в Группу НЛМК) завершили реконструкцию системы очистки воздуха в углеподготовительном цехе на территории вагоноопрокидывателей. Новое оборудование позволило повысить эффективность очистки от пыли с 75% до 99,5% и улучшить условия работы сотрудников.
На Алтай-Коксе действует два роторных вагоноопрокидывателя, которые за сутки выгружают порядка 200 вагонов угольного сырья. Для очистки воздуха на этом участке установили высокоэффективные рукавные фильтры, которые удерживают угольную пыль, усовершенствовали систему пылеудаления на площадке непосредственной выгрузки полувагонов, заменили вентиляторы на более мощные. Предусмотрели возможность вакуумной пылеуборки помещений вагоноопрокидывателей.
Проект стоимостью более 100 млн рублей позволит улучшить условия труда на участках подготовки угля, а также возвращать удержанные фильтрами угольные частицы обратно в технологический процесс.
Развитие экологически безопасного производства — одна из приоритетных целей Алтай-Кокса. Аккредитованная лаборатория управления экологии контролирует состояние атмосферного воздуха города и санитарно-защитной зоны предприятия с помощью передвижной станции. В числе природоохранных объектов завода — коллекторные системы сбора выбросов, установки беспылевой выдачи кокса, системы очистки воздуха в основных производственных подразделениях, биохимическая установка очистки сточных вод и многое другое. Завод считается самым «зеленым» коксохимическим предприятием в отрасли. На его территории площадью 470 га произрастает более 7 тысяч деревьев хвойных и лиственных пород.
Информация об Алтай-Коксе
Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.
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