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В США полицейские заподозрили афроамериканца во взломе его собственного магазина
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В США полицейские заподозрили афроамериканца во взломе его собственного магазина 

Газета.Ru 1 час назад
Об этом сообщает Fox News.
По словам владельца магазина Виктора Стивенсона, он направлялся к зданию, когда услышал, что сработала сигнализация. Он позвонил в службу охраны и находился неподалеку от магазина, когда к нему подошли полицейские.
Сотрудники полиции попросили мужчину показать руки, осмотрели карманы и потребовали документы, подтверждающие, что он владеет магазином. В своем инстаграме Стивенсон заявил, что расизм «вышел из-под контроля», однако его это не остановит.
Ранее сообщалось, что британский гимнаст обвинил железнодорожную компанию в расизме.
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