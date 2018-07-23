Ещё
В мэрии рассказали, как в Красноярске отметят День Военно-Морского флота
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В мэрии рассказали, как в Красноярске отметят День Военно-Морского флота 

АиФ Красноярск 54 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В это воскресенье, 29 июля, в Красноярске состоятся торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня ВМФ. Они будут проходить с 10.00 до 13.00 на площадке «Арт-берега» (напротив «Капитанского клуба», ул. Дубровинского, 100/1). Ранее празднования проходили на площади перед Культурно-историческим центром, но сейчас там ведутся ремонтные работы.
В мэрии рассказали о программе мероприятий. Пройдет военно-морской парад, возложение на воду венков в честь погибших моряков, награждение ветеранов ВМФ. В праздничном концерте примут участие творческие коллективы Красноярска, вокальный ансамбль песни ветеранов ВМФ. Солист ансамбля «Океан», старшина 1 статьи в отставке, Владимир Чесноченко, кроме исполнения морских песен, покажет настоящий флажный семафор (его флажкам уже больше 60 лет). Концертная программа завершится праздничным обедом для ветеранов.
На мероприятие пригласили 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Егорова, которому в порядке исключения Указом Президента РФ присвоено звание «Капитан 3-го ранга». Также на празднике ждут старшего матроса в отставке Евгения Морозова, участник Великой Отечественной войны. Он служил юнгой на Северном флоте, когда ему ещё не было и 16 лет. Ветеран имеет редкую и почетную среди моряков награду «Медаль Ушакова».
АиФ Красноярск: последние новости
В Красноярске ограничен проезд по улице 9 Мая Недалеко от канатной дороги в Красноярске гулял медвежонок Водитель «Дэо Нексии» погиб в аварии на глубоком обходе Красноярска
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам40
Недовольству россиян в соцсетях положат конец626
Загадочная гибель игроков КВН11
Это были их сыновья: захват заложников в Москве60
«Она просто перестала дышать — и все»7
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение