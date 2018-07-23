В мэрии рассказали, как в Красноярске отметят День Военно-Морского флота 

В это воскресенье, 29 июля, в Красноярске состоятся торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня ВМФ. Они будут проходить с 10.00 до 13.00 на площадке «Арт-берега» (напротив «Капитанского клуба», ул. Дубровинского, 100/1). Ранее празднования проходили на площади перед Культурно-историческим центром, но сейчас там ведутся ремонтные работы.
В мэрии рассказали о программе мероприятий. Пройдет военно-морской парад, возложение на воду венков в честь погибших моряков, награждение ветеранов ВМФ. В праздничном концерте примут участие творческие коллективы Красноярска, вокальный ансамбль песни ветеранов ВМФ. Солист ансамбля «Океан», старшина 1 статьи в отставке, Владимир Чесноченко, кроме исполнения морских песен, покажет настоящий флажный семафор (его флажкам уже больше 60 лет). Концертная программа завершится праздничным обедом для ветеранов.
На мероприятие пригласили 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Егорова, которому в порядке исключения Указом Президента РФ присвоено звание «Капитан 3-го ранга». Также на празднике ждут старшего матроса в отставке Евгения Морозова, участник Великой Отечественной войны. Он служил юнгой на Северном флоте, когда ему ещё не было и 16 лет. Ветеран имеет редкую и почетную среди моряков награду «Медаль Ушакова».