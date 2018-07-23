В мэрии рассказали, как в Красноярске отметят День Военно-Морского флота

В это воскресенье, 29 июля, в Красноярске состоятся торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня ВМФ. Они будут проходить с 10.00 до 13.00 на площадке «Арт-берега» (напротив «Капитанского клуба», ул. Дубровинского, 100/1). Ранее празднования проходили на площади перед Культурно-историческим центром, но сейчас там ведутся ремонтные работы.

В мэрии рассказали о программе мероприятий. Пройдет военно-морской парад, возложение на воду венков в честь погибших моряков, награждение ветеранов ВМФ. В праздничном концерте примут участие творческие коллективы Красноярска, вокальный ансамбль песни ветеранов ВМФ. Солист ансамбля «Океан», старшина 1 статьи в отставке, Владимир Чесноченко, кроме исполнения морских песен, покажет настоящий флажный семафор (его флажкам уже больше 60 лет). Концертная программа завершится праздничным обедом для ветеранов.