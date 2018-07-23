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«Ъ»: сотрудник ЦНИИмаш мог передавать закрытые данные одной из стран НАТО
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«Ъ»: сотрудник ЦНИИмаш мог передавать закрытые данные одной из стран НАТО 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях разработки гиперзвуковых летательных аппаратов одной из стран НАТО, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.
Ранее радиостанция «Говорит Москва» на своем сайте со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгения Еникеева сообщила, что в «Лефортово» содержится обвиненный в госизмене 74-летний сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев. Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко сообщил РИА Новости, что Кудрявцев действительно арестован.
"По словам источника «Ъ» в правоохранительных органах, господину Кудрявцеву «предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО», — пишет газета.
Как отметил собеседник «Коммерсанта», «эти сведения предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса».
Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что в ЦНИИмаш проходят обыски в рамках дела о государственной измене. Кроме того, обыск начался в кабинете директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона как человека, знакомого с подозреваемыми. Позднее "Роскосмос" сообщил, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поручил оказывать следствию максимальное содействие.
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