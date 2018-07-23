«Ъ»: сотрудник ЦНИИмаш мог передавать закрытые данные одной из стран НАТО

"По словам источника «Ъ» в правоохранительных органах, господину Кудрявцеву «предъявлены обвинения в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО», — пишет газета.

Как отметил собеседник «Коммерсанта», «эти сведения предоставлялись для изучения спецслужбам Североатлантического альянса».