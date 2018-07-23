Видео: Комплекс «Искандер» отстрелялся с ювелирной точностью

Астраханской области на полигоне Капустин Яр состоялся боевой пуск баллистической ракеты «Искандер-М». Стрельбу из ракетного оперативно-тактического комплекса произвели в рамках учений военнослужащие 2-й общевойсковой армии из Оренбургской области

С помощью ракеты был уничтожен командный пуск условного противника, который располагался в 70 километрах от огневых позиций комплекса. Примечательно, что общий диаметр заглубленной и замаскированной цели не превышал четырех метров.

Кроме того, как сообщает пресс-служба Центрального военного округа, одной из главных задач боевых стрельб являлась преодоление средств радиоэлектронной борьбы противника.

"Основную часть полета ракета пролетела на высоте нескольких километров, ведя интенсивное маневрирование с 20-кратными перегрузками на некоторых участках полета. Ракета успешно поразила условный командный пункт с нулевым отклонением от заданной точки", — отметили в пресс-службе округа.

Отметим, что осенью прошлого года в СМИ появилась информация: для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» разработаны новые типы ракет. По своей начинке они кардинально отличаются от предыдущих версий — у них переработана система управления и двигательная установка ракеты, в результате она стала более маневренной.