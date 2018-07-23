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Карантин по бешенству введен в Карасуке и Кочках
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Карантин по бешенству введен в Карасуке и Кочках 

Все новости Новосибирской области 41 минуту назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Ограничение действует до 23 сентября. Кроме того, в этих районах запрещено продавать собак и кошек. Посадить животное в машину и уехать путешествовать тоже нельзя. В распоряжении правительства говорится, что необходимо принять меры по снижению численности лисиц и корсаков, которые заражают домашний скот бешенством.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги Недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — Дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
Все новости Новосибирской области: последние новости
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